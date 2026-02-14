FOTOGALERIJA Najromantičniji spojevi nove sezone 'Gospodina Savršenog'

Od intimnih večera uz svijeće i dugih razgovora pod zvjezdanim nebom do spontanih zagrljaja koji su otkrivali tko je zaista osvojio Petrovo i Karlovo srce – ova sezona donijela je niz romantičnih spojeva koje su gledatelje ostavile bez daha.

Bilo je tu nervoznih iščekivanja ruža, ali i onih tiših, nježnih trenutaka u kojima se rodila prava povezanost. U našoj fotogaleriji izdvojili smo spojeve koji su obilježili prve epizode nove sezone 'Gospodina Savršenog' i pokazali da se romantika pred kamerama itekako može osjetiti.