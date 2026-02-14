Emisije
Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Najromantičniji spojevi nove sezone 'Gospodina Savršenog'

U duhu Valentinova prisjećamo se najromantičnijih spojeva nove sezone 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
14.02.2026 18:00

Od intimnih večera uz svijeće i dugih razgovora pod zvjezdanim nebom do spontanih zagrljaja koji su otkrivali tko je zaista osvojio Petrovo i Karlovo srce – ova sezona donijela je niz romantičnih spojeva koje su gledatelje ostavile bez daha.

Bilo je tu nervoznih iščekivanja ruža, ali i onih tiših, nježnih trenutaka u kojima se rodila prava povezanost. U našoj fotogaleriji izdvojili smo spojeve koji su obilježili prve epizode nove sezone 'Gospodina Savršenog' i pokazali da se romantika pred kamerama itekako može osjetiti.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

