FOTOGALERIJA Nakon operacije grudi svi se prisjećaju Soraye u 'Gospodinu Savršenom': Ovako je izgledala u showu

Soraya Simić ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da se podvrgnula operaciji povećanja grudi. Bivša kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' javila se pratiteljima iz bolničkog kreveta te iskreno priznala da joj oporavak nije nimalo lagan.
Njezina objava izazvala je velik interes pratitelja, a mnogi su se pritom prisjetili upravo dana kada su je upoznali u popularnom RTL-ovu showu.
Borila se za Petrovo srce
Soraya je u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bila jedna od kandidatkinja koje su se borile za srce Petra. Već od prvih epizoda istaknula se samouvjerenim stavom, upečatljivim izgledom i direktnim karakterom, zbog čega je često bila u središtu pozornosti.
Iako na kraju nije pronašla ljubav u showu, sudjelovanje joj je donijelo veliku prepoznatljivost, a brojni gledatelji nastavili su pratiti njezin život i nakon završetka emisije.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Otvoreno o estetskim zahvatima
Soraya je svoju odluku podijelila potpuno otvoreno. Najprije je otkrila da planira povećati grudi, a potom je s pratiteljima podijelila i prve trenutke nakon operacije te iskreno progovorila o zahtjevnom oporavku.