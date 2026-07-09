FOTOGALERIJA Nakon operacije grudi svi se prisjećaju Soraye u 'Gospodinu Savršenom': Ovako je izgledala u showu

Soraya Simić ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da se podvrgnula operaciji povećanja grudi. Bivša kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' javila se pratiteljima iz bolničkog kreveta te iskreno priznala da joj oporavak nije nimalo lagan.

Njezina objava izazvala je velik interes pratitelja, a mnogi su se pritom prisjetili upravo dana kada su je upoznali u popularnom RTL-ovu showu.