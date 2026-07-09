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Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Nakon operacije grudi svi se prisjećaju Soraye u 'Gospodinu Savršenom': Ovako je izgledala u showu

Nakon što se javila iz bolnice poslije operacije povećanja grudi, prisjećamo se kako je Soraya izgledala tijekom sudjelovanja u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
09.07.2026 12:00

Soraya Simić ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da se podvrgnula operaciji povećanja grudi. Bivša kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' javila se pratiteljima iz bolničkog kreveta te iskreno priznala da joj oporavak nije nimalo lagan.

Njezina objava izazvala je velik interes pratitelja, a mnogi su se pritom prisjetili upravo dana kada su je upoznali u popularnom RTL-ovu showu.

Borila se za Petrovo srce

Soraya je u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bila jedna od kandidatkinja koje su se borile za srce Petra. Već od prvih epizoda istaknula se samouvjerenim stavom, upečatljivim izgledom i direktnim karakterom, zbog čega je često bila u središtu pozornosti.

Iako na kraju nije pronašla ljubav u showu, sudjelovanje joj je donijelo veliku prepoznatljivost, a brojni gledatelji nastavili su pratiti njezin život i nakon završetka emisije.

Otvoreno o estetskim zahvatima

Soraya je svoju odluku podijelila potpuno otvoreno. Najprije je otkrila da planira povećati grudi, a potom je s pratiteljima podijelila i prve trenutke nakon operacije te iskreno progovorila o zahtjevnom oporavku.

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