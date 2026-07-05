FOTOGALERIJA Nevjerojatna transformacija splitskog zavodnika: Pogledajte koliko se Šime Elez promijenio od prvog pojavljivanja u 'Gospodinu Savršenom' do danas!

Markantni Splićanin Šime Elez preko noći je postao jedno od najtraženijih lica u regiji kada je zakoračio u četvrtu sezonu popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni'. Svojim prepoznatljivim mediteranskim šarmom, opuštenošću i džentlmenskim manirima odmah je postavio visoke standarde u vili. Djevojke su se tjednima borile za svaku njegovu ružu, a njegovo prvo pojavljivanje pred kamerama pokrenulo je pravu lavinu reakcija gledatelja koji su s nestrpljenjem pratili koga će Šime izabrati, njegove romantične spojeve i teške odluke koje su na koncu kulminirale napetim finalom.
Nakon što su se ugasile kamere realityja, Šimin privatni život postao je još zanimljiviji domaćim medijima. Prava senzacija nastala je kada je u javnost procurila vijest o njegovoj vezi s kraljicom domaće estrade, Majom Šuput. Par je mjesecima punio novinske stupce, privlačio poglede na svim glamuroznim eventima i zajedničkim putovanjima, te su brzo postali jedan od najpraćenijih parova na sceni. Ipak, nakon intenzivnog razdoblja pod povećalom javnosti, uslijedio je neočekivani prekid. Šime se nakon toga odlučio svjesno povući iz medijskog života i skloniti od svjetala reflektora.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Privatan album
- FOTO: Privatan album
- FOTO: Privatan album
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
Danas, godinama nakon televizijskog debija, Šime izgleda znatno drugačije i zrelije. Okrenuo je novu stranicu, a fokus je prebacio isključivo na rad na sebi, zdrav život i naporne treninge, što se jasno vidi na njegovoj top formi. Trenutačno maksimalno koristi ljetne dane na rodnom jugu, uživa u morskim radostima i puni baterije daleko od javnosti, dokazujući da mu ležerni ljetni ritam i makicanje od kamera itekako gode.