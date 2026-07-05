FOTOGALERIJA Nevjerojatna transformacija splitskog zavodnika: Pogledajte koliko se Šime Elez promijenio od prvog pojavljivanja u 'Gospodinu Savršenom' do danas!

Od televizijskog neženje koji je preko noći osvojio regiju, preko burnih ljubavnih veza pod svjetlima reflektora, pa sve do potpunog povlačenja iz javnosti - evo kako danas izgleda omiljeni Splićanin

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Markantni Splićanin Šime Elez preko noći je postao jedno od najtraženijih lica u regiji kada je zakoračio u četvrtu sezonu popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni'. Svojim prepoznatljivim mediteranskim šarmom, opuštenošću i džentlmenskim manirima odmah je postavio visoke standarde u vili. Djevojke su se tjednima borile za svaku njegovu ružu, a njegovo prvo pojavljivanje pred kamerama pokrenulo je pravu lavinu reakcija gledatelja koji su s nestrpljenjem pratili koga će Šime izabrati, njegove romantične spojeve i teške odluke koje su na koncu kulminirale napetim finalom.

icon-expand Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon što su se ugasile kamere realityja, Šimin privatni život postao je još zanimljiviji domaćim medijima. Prava senzacija nastala je kada je u javnost procurila vijest o njegovoj vezi s kraljicom domaće estrade, Majom Šuput. Par je mjesecima punio novinske stupce, privlačio poglede na svim glamuroznim eventima i zajedničkim putovanjima, te su brzo postali jedan od najpraćenijih parova na sceni. Ipak, nakon intenzivnog razdoblja pod povećalom javnosti, uslijedio je neočekivani prekid. Šime se nakon toga odlučio svjesno povući iz medijskog života i skloniti od svjetala reflektora.

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Privatan album

icon-expand FOTO: Privatan album

icon-expand FOTO: Privatan album

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram Šime Elez, Gospodin Savršeni 1 / 54









































































































