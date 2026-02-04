FOTOGALERIJA Ovo su sve djevojke koje će se boriti za Karlovo srce

Na brzom spoju Karlo je upoznao čak 14 djevojaka koje su se došle boriti za njegovo srce, no već na samom početku dvije kandidatkinje nisu dobile ružu i morale su napustiti show 'Gospodin Savršeni'. U vilu su tako ušle Iva, Lara, Helena, Andrea, Rubina, Nuša, Iana, Antonela, Kaja, Anastasia, Matea i Jelena G. – djevojke različitih karaktera, energija i očekivanja, koje su već u prvim epizodama pokazale da će borba za Karlovu pažnju biti sve samo ne mirna