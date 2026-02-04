Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Ovo su sve djevojke koje će se boriti za Karlovo srce

Na brzom spoju Karlo je upoznao čak 14 djevojaka koje su se došle boriti za njegovo srce, no već na samom početku dvije kandidatkinje nisu dobile ružu i morale su napustiti show 'Gospodin Savršeni'. U vilu su tako ušle Iva, Lara, Helena, Andrea, Rubina, Nuša, Iana, Antonela, Kaja, Anastasia, Matea i Jelena G. – djevojke različitih karaktera, energija i očekivanja, koje su već u prvim epizodama pokazale da će borba za Karlovu pažnju biti sve samo ne mirna

RTL.hr
04.02.2026 10:00

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 karlo gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Najtiše, a najzapaženije - bijele ruže otišle su u prave ruke: 'To je samo potvrda da osjećamo isto'

Anastasia ostala bez ruže pa se uplašila komentara drugih djevojaka: 'Ja se sad tamo moram vratiti...'

Karlo bijele ruže dao Matei i Slovenki Kaji: 'Ovo je potvrda da osjećamo isto'

Jedna kandidatkinja ostala bez ruže! 'Iskreno, iznenadila sam se što je nisam dobila'

Emotivan trenutak u 'Gospodinu Savršenom'! Jedna djevojka otkrila: 'Moj tata je preminuo. Danas svijet gledam drugačije'

Tko je Tena iz 'Gospodina Savršenog'? Svestrana stjuardesa kojoj je život stalno u pokretu