FOTOGALERIJA Sve djevojke u Petrovoj ekipi! Koja će osvojiti njegovo srce?

Gospodin Savršeni Petar je na brzom spoju upoznao 14 djevojaka, a već nakon prvog susreta bilo je jasno da će morati donijeti teške odluke. Dvije kandidatkinje nisu dobile ružu i njihov put u showu završio je prije ulaska u vilu, dok su priliku za nastavak upoznavanja dobile Jelena M., Maša, Manuela, Ana, Katarina, Maria, Veselka, Soraya, Monika, Smiljana, Tena i Maja. Upravo one sada čine društvo u vili u kojoj se emocije, simpatije i rivalstva tek počinju zahuktavati, a Petar će kroz iduće epizode morati otkriti s kojom od njih osjeća pravu povezanost