Franjo iz 'Braka na prvu' uživa na jednoj od najljepših plaža Hrvatske: 'Sunce i sol'

Franjo Šiško kojeg je javnost upoznala u petoj sezoni popularnog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , iskoristio je sunčane ljetne dane za posjet jednoj od najspektakularnijih lokacija na hrvatskoj obali. Svojim je pratiteljima na Instagramu pokazao kako uživa na plaži Pasjača, a idilične prizore sažeo je u jednostavan opis: "Filteri: sunce i sol".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Na objavljenim fotografijama i videozapisima Franjo pozira na uskoj stazi uklesanoj u strmu liticu, dok se ispod njega pruža pogled na tirkizno more i kupače koji su ispunili malenu šljunčanu plažu. Prizori su doista impresivni i jasno pokazuju zašto je Pasjača, smještena u Konavlima, svojedobno proglašena najljepšom plažom u Europi. Njena ljepota leži upravo u dramatičnom okruženju i izoliranosti koju pružaju visoke stijene.

Otkako je završilo njegovo sudjelovanje u showu 'Brak na prvu', gdje je bio spojen s Kristinom, Franjo je nastavio dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama.