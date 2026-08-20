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Franjo iz 'Braka na prvu' uživa na jednoj od najljepših plaža Hrvatske: 'Sunce i sol'

Franjo iz 'Braka na prvu' uživa u ljetu

RTL.hr
20.08.2026 13:00

Franjo Šiško kojeg je javnost upoznala u petoj sezoni popularnog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', iskoristio je sunčane ljetne dane za posjet jednoj od najspektakularnijih lokacija na hrvatskoj obali. Svojim je pratiteljima na Instagramu pokazao kako uživa na plaži Pasjača, a idilične prizore sažeo je u jednostavan opis: "Filteri: sunce i sol".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

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Na objavljenim fotografijama i videozapisima Franjo pozira na uskoj stazi uklesanoj u strmu liticu, dok se ispod njega pruža pogled na tirkizno more i kupače koji su ispunili malenu šljunčanu plažu. Prizori su doista impresivni i jasno pokazuju zašto je Pasjača, smještena u Konavlima, svojedobno proglašena najljepšom plažom u Europi. Njena ljepota leži upravo u dramatičnom okruženju i izoliranosti koju pružaju visoke stijene.

Otkako je završilo njegovo sudjelovanje u showu 'Brak na prvu', gdje je bio spojen s Kristinom, Franjo je nastavio dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama.

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