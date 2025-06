GALERIJA Mia za RTL.hr podijelila fotografije s Maldiva: 'Sunce, more, palme – sve ono što ja obožavam'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Mia Miškulin je otputovala na godišnji odmor na Maldive, a za RTL.hr je otkrila prve dojmove s putovanja.

''Planiram ostati još osam dana. Otišla sam na solo putovanje s agencijom koja me pozvala, što mi je bila super odluka jer sam već upoznala puno novih ljudi iz raznih država. Na ovom otoku je jako mirno, vlada njihova tradicionalna atmosfera, osjeti se kultura, običaji, način života a ja na putovanjima to obožavam istražiti. Hrana im je zanimljiva, puno lokalnih jela, dosta začina. Ljudi su srdačni, a većina otočana su domaće crnačko stanovništvo i stvarno su ljubazni i spremni pomoći. Za sada sam prezadovoljna – sunce, more, palme, sve ono što ja obožavam. Planiram što više istražiti otok'', rekla je Mia za RTL.hr.