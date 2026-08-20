Glamur u Las Vegasu! Helena iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u tirkiznoj haljini

Helena je za izlazak odabrala kratku tirkiznu haljinu koja je naglasila njezinu vitku figuru. Uz upečatljivu boju kombinirala je zlatne štikle, a cijeli je look zaokružila raspuštenom dugom plavom kosom.
Elegantna, ali istovremeno vrlo efektna kombinacija posebno je došla do izražaja na fotografiji pred ogledalom, na kojoj je Helena pokazala svoje večernje izdanje.
Iz Europe do Las Vegasa
Helena je ovog ljeta obišla brojne atraktivne destinacije. Nakon što je uživala na Azurnoj obali, gdje je posjetila Èze Village, Monako i Saint-Tropez, a potom se javila i iz San Francisca, sada je stigla u Las Vegas.
Sudeći prema njezinim objavama, putovanjima ovog ljeta nema kraja, a svaku novu destinaciju koristi kao priliku za nova modna izdanja i uspomene.
Još jedno izdanje koje nije prošlo nezapaženo
Helena je i tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' privlačila pažnju svojim modnim kombinacijama, a čini se da je taj interes nastavljen i nakon završetka showa.
Ovoga puta pažnju su privukli tirkizna haljina, zlatne štikle i njezina duga plava kosa, dok je lokacija otkrila da se trenutno nalazi u jednom od najpoznatijih američkih gradova.