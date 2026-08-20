Glamur u Las Vegasu! Helena iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u tirkiznoj haljini

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija ponovno je privukla pažnju pratitelja, ovoga puta fotografijom iz Las Vegasa. Plavokosa Helena pozirala je pred ogledalom i pokazala glamurozno izdanje koje savršeno odgovara atmosferi ovog američkog grada

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Helena je za izlazak odabrala kratku tirkiznu haljinu koja je naglasila njezinu vitku figuru. Uz upečatljivu boju kombinirala je zlatne štikle, a cijeli je look zaokružila raspuštenom dugom plavom kosom. Elegantna, ali istovremeno vrlo efektna kombinacija posebno je došla do izražaja na fotografiji pred ogledalom, na kojoj je Helena pokazala svoje večernje izdanje.

icon-expand Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iz Europe do Las Vegasa

Helena je ovog ljeta obišla brojne atraktivne destinacije. Nakon što je uživala na Azurnoj obali, gdje je posjetila Èze Village, Monako i Saint-Tropez, a potom se javila i iz San Francisca, sada je stigla u Las Vegas. Sudeći prema njezinim objavama, putovanjima ovog ljeta nema kraja, a svaku novu destinaciju koristi kao priliku za nova modna izdanja i uspomene.

icon-expand Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Još jedno izdanje koje nije prošlo nezapaženo