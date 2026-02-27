Glamurozna Monika iz 'Gospodina Savršenog': Djevojka iz sjene koja je osvojila i Petra i Karla

Monika , studentica ekonomije koja je postala jedno od najprepoznatljivijih lica trenutne sezone reality showa "Gospodin Savršeni" , ne prestaje intrigirati javnost. Dok gledatelji svakodnevno prate dramatične zaplete i borbu za srce neženje Petra, Monika je na svom Instagram profilu podijelila trenutak čiste elegancije, objavivši fotografiju s Krete koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i podsjetila sve na romantičnu pozadinu popularnog showa.

Iako je dosad bila u Petrovom timu, osvojila je i Karla, koji je nakon spoja s njom zaključio kako je ona djevojka s kojom bi volio još koji put sjesti. Omiljena je i među djevojkama, a posebno se sprijateljila sa Sorayom.

Dok se u vili odvijaju "promjene u timovima" i emocionalni usponi i padovi, Monika ovom objavom pokazuje svoju mirniju i elegantniju stranu. Ovo je još jedan dokaz zašto je postala miljenica publike, koja jednako prati njezine modne odabire, poput nedavne srebrne šljokičaste haljine, kao i njezine emocionalne trenutke u showu.

