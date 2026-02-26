Glasine koje su podigle prašinu u vili! Karlo suočio Sorayu s optužbama: 'Čuo sam da se nešto priča po kući'

Karlo je odlučio preuzeti inicijativu nakon što je čuo da se "nešto priča po kući". Pozvao je Sorayu na razgovor kako bi iz prve ruke saznao o čemu se radi. "Ja sam čuo nešto da se priča u kući", započeo je, dajući do znanja da ne želi ignorirati situaciju.

Karlo je odlučio stati na kraj nagađanjima i izravno porazgovarati sa Sorayom kako bi raščistio nesporazume koji su prijetili narušiti povjerenje.

Soraya je priznala da ju je cijela situacija mučila te je i sama željela priliku za razgovor. Odlučno je demantirala bilo kakvu zlonamjernu namjeru, naglasivši kako nije osoba koja bi negativno govorila o nekome koga ne poznaje. "Nisam osoba koja će doći i loše o nekome pričati. Ja tebe apsolutno osobno ne znam", objasnila je, pokušavajući Karlu dati do znanja da su glasine neutemeljene.

Tijekom razgovora, Soraya je iznijela svoje viđenje pozadine cijele priče. Prema njezinim riječima, tračevi su potekli od drugih djevojaka, a glavni pokretač bila je ljubomora. "Smatram da je to jedna ljubomora sa strane drugih cura u vili i svašta se priča", povjerila se Karlu.

Dodala je kako vjeruje da su je druge djevojke pokušale sabotirati zbog činjenice da oboje žive u Zagrebu i poznaju neke iste ljude, što su mogle protumačiti kao njezinu prednost. "To su te cure koje su vjerojatno iz ljubomore nešto izmišljale ili probale ići protiv mene da mi se ti uopće ne približiš", objasnila je, opisujući takvo ponašanje kao "jako bez veze i djetinjasto". Smatra da su priče izmišljene kako bi se stvorio razdor između nje i Karla, što ju je povrijedilo jer drži do iskrenosti.

Iako je situacija bila neugodna, Karlov odgovor iznenadio je mnoge. Priznao je da mu je cijela drama, na neki način, čak i pomogla. Umjesto da ga glasine udalje, iskoristio ih je kao svojevrsni test lojalnosti i karaktera ostalih djevojaka.

"Meni je to bilo još bolje jer sam u tom trenutku vidio koje cure su se maknule i koje vjeruju drugim curama koje pričaju nešto, a ne meni", otkrio je Karlo.

