Gospodin Savršeni

Glasine uzburkale vilu! Karlo se suočio s jednom djevojkom: 'Ja tebe ne poznajem'

Napetost u vili 'Gospodina Savršenog' raste, a odnosi među djevojkama postaju sve složeniji. Ovoga puta, glasine koje su počele kružiti kućom dovode do neočekivanog suočavanja

19.02.2026 10:00

Karlo odlučuje stati na kraj nagađanjima i izravno porazgovarati s jednom od djevojaka kako bi razjasnio nesporazume koji prijete narušiti povjerenje. "Čuo sam da se nešto priča po kući", izgovara Karlo, započinjući razgovor. Djevojka kojoj se obratio priznaje da ju je cijela situacija mučila i traži priliku da sve razjasni. "Nisam osoba koja će doći i loše o nekome pričati. Ja tebe apsolutno osobno ne znam", kaže, pokušavajući izbrisati sve sumnje.

Ljubomora se, prema njezinim riječima, pojavljuje kao glavni motiv. "Smatram da je to ljubomora sa strane drugih cura u vili", dodaje, opisujući pokušaj sabotiranja njezinog odnosa s Karlom zbog zajedničkih prijatelja.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako neugodno, Karlo priznaje da mu je drama zapravo pomogla. "Meni je to bilo još bolje jer sam vidio koje cure vjeruju glasinama, a koje meni", otkriva.

O kome se točno radi i o kakvim je glasinama riječ, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

