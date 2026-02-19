Glasine uzburkale vilu! Karlo se suočio s jednom djevojkom: 'Ja tebe ne poznajem'

Karlo odlučuje stati na kraj nagađanjima i izravno porazgovarati s jednom od djevojaka kako bi razjasnio nesporazume koji prijete narušiti povjerenje. "Čuo sam da se nešto priča po kući", izgovara Karlo, započinjući razgovor. Djevojka kojoj se obratio priznaje da ju je cijela situacija mučila i traži priliku da sve razjasni. "Nisam osoba koja će doći i loše o nekome pričati. Ja tebe apsolutno osobno ne znam", kaže, pokušavajući izbrisati sve sumnje.

Ljubomora se, prema njezinim riječima, pojavljuje kao glavni motiv. "Smatram da je to ljubomora sa strane drugih cura u vili", dodaje, opisujući pokušaj sabotiranja njezinog odnosa s Karlom zbog zajedničkih prijatelja.