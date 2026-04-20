Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gledatelji nakon 'Savršenog podcasta' oduševljeni Anastasijom i Petrom: 'Znali smo da ste prekrasni, ali ne ovoliko'

Anastasia i Petar u 'Savršenom podcastu' potvrdili su da su zajedno, a gledatelji su njima oduševljeni

RTL.hr
20.04.2026 11:20

Ljubavna priča Anastasije i Petra, para koji je osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", dobila je svoj nastavak daleko od televizijskih kamera. U "Savršenom podcastu" kod voditeljice Anite Martinović, po prvi su put otvoreno progovorili o svim detaljima svoje veze, izazovima s kojima su se suočili i planovima za budućnost, potvrdivši da njihova romansa nije bila samo iluzija za kamere.

Život u tajnosti i jačanje veze

Jedan od najvećih izazova za par uslijedio je odmah nakon završetka snimanja. Zbog strogih pravila produkcije, svoju vezu morali su mjesecima skrivati od očiju javnosti, sve do emitiranja finalne epizode. To razdoblje proveli su u svojevrsnoj izolaciji, seleći se od Zadra, preko Kragujevca do Zagreba, gdje su naposljetku proveli mjesec i pol dana.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Bili smo zatvoreni kao kanarinci", slikovito je opisao Petar, dok je Anastasia to iskustvo usporedila s pandemijskom karantenom. Ipak, oboje ističu kako im je upravo to vrijeme pomoglo da se istinski povežu i učvrste svoj odnos. Zajedničko gledanje emitiranih epizoda bilo je ključno za Anastasiju. "Meni je jako značilo da to gledam s njime, da mi sve objasni. Cijelo to emitiranje mi onda nije bio problem", priznala je.

Od supermarketa do zajedničkog života

Nakon mjeseci skrivanja, njihov povratak u "normalan" život bio je jednako neobičan. Kako su otkrili, njihov prvi pravi zajednički izlazak nakon showa bio je odlazak u supermarket u Anastasijinom rodnom Zadru. Upravo je ondje Petar upoznao i njezinu obitelj.

Anita Martinović te Anastasia i Petar, Savršeni podcast
Anita Martinović te Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

"Došao je kod mene u Zadar, upoznao mog brata koji je oduševljen njime, ali i moje pse koji su se zaljubili u njega na prvi pogled", ispričala je Anastasia kroz smijeh. Par je potvrdio da su nedavno započeli zajednički život u Hrvatskoj, a o budućnosti govore oprezno, ali s optimizmom. "Jako dugo smo čekali da malo udahnemo od svega i ne želimo se zaletjeti. Idemo korak po korak, sve će ići prirodno", zaključili su.

Pozitivne reakcije

Val pozitivnih reakcija i podrške koju svakodnevno dobivaju od obožavatelja ugodno ih je iznenadio. Kako kažu, još uvijek se navikavaju na popularnost, skromno se smijući na Anitin komentar da su postali "balkanski Brad i Angelina". 

Anastasia i Petar, Savršeni podcast
Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

Nakon emitiranja podcasta na RTL-ovim i Voyo digitalnim platformama, pozitivni komentari šire se savih strana. Njihova ljubav osvojila je naciju.

"Znali smo da ste prekrasni, ali ne ovoliko". "Prekrasni su, želim im sve najljepše". "Vraćate mi vjeru u ljubav". "Preslatki su oboje. Top par". "U njima se baš vidi sreća". Ovo je tek djelić komentara na Petra i Anastasiju, a cijeli podcast možete pogledati i ovdje. 

Moglo bi te zanimati

Vikend iz snova! Zaljubljeni par Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na moru

Druže se Antonela i Soraya iz 'Gospodina Savršenog', a u njihovom društvu bila i Franka: Evo o čemu se radi

I Mladen Grdović je pratio 'Gospodina Savršenog', pozirao s Kajom: 'Slučajni susret'

Sjećate se Barbare iz druge sezone 'Gospodina Savršenog'? Danas živi totalno drugačiji život

'Gospodin Savršeni' Petar za RTL.hr otkrio zašto Monika nije bila ta i jesu li danas u kontaktu

Znate li tko je ovaj preslatki dječak? U RTL-ovom showu pronašao je ljubav života

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost