Gledatelji nakon 'Savršenog podcasta' oduševljeni Anastasijom i Petrom: 'Znali smo da ste prekrasni, ali ne ovoliko'

Anastasia i Petar u 'Savršenom podcastu' potvrdili su da su zajedno, a gledatelji su njima oduševljeni

Ljubavna priča Anastasije i Petra, para koji je osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", dobila je svoj nastavak daleko od televizijskih kamera. U "Savršenom podcastu" kod voditeljice Anite Martinović, po prvi su put otvoreno progovorili o svim detaljima svoje veze, izazovima s kojima su se suočili i planovima za budućnost, potvrdivši da njihova romansa nije bila samo iluzija za kamere.

Život u tajnosti i jačanje veze

Jedan od najvećih izazova za par uslijedio je odmah nakon završetka snimanja. Zbog strogih pravila produkcije, svoju vezu morali su mjesecima skrivati od očiju javnosti, sve do emitiranja finalne epizode. To razdoblje proveli su u svojevrsnoj izolaciji, seleći se od Zadra, preko Kragujevca do Zagreba, gdje su naposljetku proveli mjesec i pol dana.

"Bili smo zatvoreni kao kanarinci", slikovito je opisao Petar, dok je Anastasia to iskustvo usporedila s pandemijskom karantenom. Ipak, oboje ističu kako im je upravo to vrijeme pomoglo da se istinski povežu i učvrste svoj odnos. Zajedničko gledanje emitiranih epizoda bilo je ključno za Anastasiju. "Meni je jako značilo da to gledam s njime, da mi sve objasni. Cijelo to emitiranje mi onda nije bio problem", priznala je.

Od supermarketa do zajedničkog života

Nakon mjeseci skrivanja, njihov povratak u "normalan" život bio je jednako neobičan. Kako su otkrili, njihov prvi pravi zajednički izlazak nakon showa bio je odlazak u supermarket u Anastasijinom rodnom Zadru. Upravo je ondje Petar upoznao i njezinu obitelj.

"Došao je kod mene u Zadar, upoznao mog brata koji je oduševljen njime, ali i moje pse koji su se zaljubili u njega na prvi pogled", ispričala je Anastasia kroz smijeh. Par je potvrdio da su nedavno započeli zajednički život u Hrvatskoj, a o budućnosti govore oprezno, ali s optimizmom. "Jako dugo smo čekali da malo udahnemo od svega i ne želimo se zaletjeti. Idemo korak po korak, sve će ići prirodno", zaključili su.

Pozitivne reakcije

Val pozitivnih reakcija i podrške koju svakodnevno dobivaju od obožavatelja ugodno ih je iznenadio. Kako kažu, još uvijek se navikavaju na popularnost, skromno se smijući na Anitin komentar da su postali "balkanski Brad i Angelina".

