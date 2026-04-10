Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gledatelji oduševljeni Anastasijom i Petrom iz 'Gospodina Savršenog': 'Ljubav je pobijedila!'

Anastasia i Petar zajedno su nakon pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
10.04.2026 10:01

U završnici pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' Petar je odabrao Anastasiju. Iako otpočetka nije bila njegov izbor, sredinom showa postalo je i jednome i drugome jasno da kemiju ne smiju ignorirati. Malo po malo su se upoznavali i shvatili kako se iz njihovih simpatija može razviti i ljubav. To se i dogodilo.

Gledatelji su prepoznali iskrenu emociju. 

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Lijepo je vidjeti dvoje ljudi koji se ovako iskreno nadopunjuju. Želim im svu sreću". "Sretno, ljubav je pobijedila". "Naša lijepa Zadranka s tako lijepim Petrom. Sretno, uživajte u ljubavi". "Gledala sam show samo radi vas dvoje, želim vam svu sreću ovoga svijeta i da vaša ljubav traje i traje". 

Ovo je samo djelić komentara na novopečeni par. 

"Napokon se više ne trebamo skrivati i mogu podijeliti s vama da smo Petar i ja u sretnoj i zdravoj vezi unatoč svim preprekama u showu. Naša priča izvan njega je potpuno drugačija, ovaj show mi je pokazao da treba slušati srce jer te ono vodi na pravi put", otkrila je i Anastasia na društvenim mrežama. 

Pročitaj na Net.hr
