Glorija iz 'Gospodina Savršenog' ukrala pažnju u kratkoj crnoj haljinici, u komentarima joj pišu: 'Prava boginja'

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, nastalom u Novom Sadu, potvrdila je svoj status modne ikone, a njezina sposobnost spajanja klasične elegancije s najnovijim trendovima ponovno je došla do izražaja. Objava je u kratkom roku prikupila brojne pohvale, a obožavatelji su je obasuli komplimentima.

Glorija na fotografijama pozira u elegantnoj, kratkoj crnoj haljini bez naramenica koja savršeno ističe njezinu figuru, dok joj duga, platinasto plava kosa pada niz leđa.