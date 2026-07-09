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Gospodin Savršeni

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' ukrala pažnju u kratkoj crnoj haljinici, u komentarima joj pišu: 'Prava boginja'

Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', Glorija ukrala je svu pažnju na Instagram profilu

RTL.hr
09.07.2026 13:00

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, nastalom u Novom Sadu, potvrdila je svoj status modne ikone, a njezina sposobnost spajanja klasične elegancije s najnovijim trendovima ponovno je došla do izražaja. Objava je u kratkom roku prikupila brojne pohvale, a obožavatelji su je obasuli komplimentima.

Glorija na fotografijama pozira u elegantnoj, kratkoj crnoj haljini bez naramenica koja savršeno ističe njezinu figuru, dok joj duga, platinasto plava kosa pada niz leđa.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Komentari poput "Prava Boginja", "Kraljica", "Predivna" i "Diva" jasno pokazuju koliko cijene njezin stil i pojavu.

Borila se za Miloševo srce

Glorija je postala poznata široj javnosti sudjelovanjem u četvrtoj sezoni popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' gdje je stigla gotovo do velikog finala. 

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