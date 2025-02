Glorija za RTL.hr o spoju sa Šimom: 'Usiljeno je, uvijek imam osjećaj da se moram previše truditi'

Misliš li da su djevojke ljubomorne jer je baš tebe pozvao?

Naravno da su ljubomorne. Stalno sam na meti tračeva i to od djevojaka koje su bile dobre sa mnom. A nijedna mi se ne usudi ništa reći u lice, samo iza leđa. To više govori o njima, ja ne ogovaram djevojke s kojima sam dobra. Mislim da sam dosad pokazala da sam normalna i pristojna cura prije svega, tako da me komentari i tračevi ne pogađaju. Ja, naravno, nijednoj djevojci ne zamjeram ništa, jer to je ipak samo show.

Što sada misliš o Šimi, a što o Milošu?

Mislim da su obojica zaista divni dečki, svaki na svoj način. Obojica imaju kvalitete. Sve najbolje mislim o obojici.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':