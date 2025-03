Glorija za RTL.hr oštro o bivšoj prijateljici Barbari i Maidi: 'Po čemu je bolja od mene? Licemjerno malo, što ne?'

Misliš li da je to možda nesvjesno napravila, s obzirom na to da su Marinela i Barbara u sličnim pozicijama zbog noćenja kod Šime i Miloša?

Maidi uvijek misli da je najpametnija i da njeno mišljenje baš svakoga zanima, nekad me umara to njeno ponašanje i nisam uvijek raspoložena za to pametovanje.

Je li te povrijedilo što te Šime nije pozvao nasamo na cocktail partyju?

Šime i ja nismo imali konekciju tako da me nije moglo povrijediti to što me nije pozvao. Samo mi je ukazao na to da ne trebam prihvatiti njegovu ružu na cocktail partyju i da svoju energiju uložim više u odnos s Milošem koji se više trudi.

