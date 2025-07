Gloriju iz 'Gospodina Savršenog' nismo dugo vidjeli: Sada se u izazovnoj kombinaciji pojavila na špici

Glorija Jelovac bila je jedna od kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', a tamo je na kraju završila u timu Miloš. On ju je pokušao i poljubiti, no ona se izmaknula i zaključila kako on nije muškarac za nju.

Nedugo nakon završetka showa otkrila je kako je sretno zaljubljena, a to je ponovno potvrdila gostujući u 'Večeri za 5'. Nakon toga se povukla iz javnosti, a proteklog ju je vikenda fotografkinja 'ulovila' na zagrebačkoj špici.