Gospodin Savršeni

Gori Instagram! Anastasia i Petar objavili romantične prizore, fanovi im pišu: 'Ovdje se ne zna tko je ljepši'

Anastasia Kaleb, pobjednica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', i Petar Rašić, ne prestaju oduševljavati svoje pratitelje

28.04.2026 10:00

Veza Anastasije i Petra, koja je započela pred kamerama, nastavila se i u stvarnom životu, a par redovito dijeli romantične trenutke na društvenim mrežama. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Anastasia je podijelila seriju idiličnih fotografija iz prirode koje su izazvale lavinu pozitivnih reakcija, no jedan detalj privukao je posebnu pozornost.

Romantični bijeg u gustu šumu

Objava, koja nema popratnog opisa, sastoji se od niza fotografija i jednog kratkog videa koji dokumentiraju izlet u šumu. Fotografije prikazuju Anastasiju i Petra u zagrljajima, poljupcima i opuštenoj šetnji, a njihova odjevna kombinacija - bijela majica i traperice za nju te tamna majica i traperice za njega - savršeno se uklopila u ležernu atmosferu.

Očekivano, objava je izazvala oduševljenje njihovih pratitelja. Komentari su se nizali, a većina je hvalila njihov izgled i skladnu vezu. "Ovdje se ne zna tko je ljepši, odavno nisam vidjela ovako lijep par", jedan je od komentara, dok su drugi dodali: "Najljepši par" i "Ptice već znaju da ste dva hodajuća anđela".

Gospodin Savršeni

Uživa punim plućima! Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala svoj život u Španjolskoj

Gospodin Savršeni

Prezgodna Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram! Fanovi joj pišu: 'Boginja!'

Moglo bi te zanimati

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' nasmijala pratitelje! Otkrila s čim se 'bori' u vezi s Petrom

Ljubav koja traje! Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaju oduševljavati zajedničkim trenucima

Anastasia otkrila pravu istinu o prijateljstvu s Nušom: 'Uskoro ćemo se vidjeti'

Blistaju zajedno! Priča Anastasije i Petra nakon 'Gospodina Savršenog' dobila novo poglavlje

Petar i Anastasia o tome gdje će živjeti nakon 'Gospodina Savršenog': 'Sve ide nekim svojim tokom'

Gledatelji nakon 'Savršenog podcasta' oduševljeni Anastasijom i Petrom: 'Znali smo da ste prekrasni, ali ne ovoliko'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost