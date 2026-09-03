Gospoda Savršeni imaju novu ulogu: Miloš, Petar i Šime zavode i u glazbenim spotovima

Gledatelji su ih upoznali kroz RTL-ov show 'Gospodin Savršeni', no Miloš Mićović, Petar Rašić i Šime Elez svoje su mjesto pred kamerama pronašli i izvan televizijskog formata

U novom videospotu libanonske glazbene ikone Nancy Ajram, koju na Instagramu prati gotovo 40 milijuna ljudi šarmantnog udvarača utijelovio je Petar Rašić, zvijezda 'Gospodina Savršenog'. Petar se ovim inozemnim angažmanom pohvalio na svojim društvenim mrežama.

icon-expand icon-close icon-close Petar Rašić, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, to mu nije prva uloga zavodnika u spotu. Kao uspješni model i maneken iz Kragujevca pojavio se u spotu grupe Hurricane za pjesmu 'Loco Loco', koja je predstavljala Srbiju na Eurosongu.

icon-expand Petar Rašić FOTO: YouTube

Petar nije jedini među gospodom Savršenima koji je svoju profesionalnu karijeru usmjerio u ove vode. Miloš Mićović pojavio se u spotu Lidije Bačić za pjesmu 'Haljina'. U emotivnoj priči koja govori o ljubavnim dilemama i odnosu koji ne prolazi bez komplikacija, upravo se Miloš našao u središtu radnje.

icon-expand Miloš Mićović, Gospodin Savršeni FOTO: YouTube

I Šime Elez okušao se u ulozi glavnog muškog protagonista u glazbenom spotu. Maja Šuput lani ga je odabrala za spot pjesme 'Nisam ja za male stvari', snimljen u Istri. Romantični kadrovi njihov dvoje i danas plijene pažnju.

icon-expand Šime Elez i Maja Šuput FOTO: YouTube