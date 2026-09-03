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Gospodin Savršeni

Gospoda Savršeni imaju novu ulogu: Miloš, Petar i Šime zavode i u glazbenim spotovima

Gledatelji su ih upoznali kroz RTL-ov show 'Gospodin Savršeni', no Miloš Mićović, Petar Rašić i Šime Elez svoje su mjesto pred kamerama pronašli i izvan televizijskog formata

RTL.hr
03.09.2026 10:37

U novom videospotu libanonske glazbene ikone Nancy Ajram, koju na Instagramu prati gotovo 40 milijuna ljudi šarmantnog udvarača utijelovio je Petar Rašić, zvijezda 'Gospodina Savršenog'. Petar se ovim inozemnim angažmanom pohvalio na svojim društvenim mrežama.

Petar Rašić, Gospodin Savršeni
Petar Rašić, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, to mu nije prva uloga zavodnika u spotu. Kao uspješni model i maneken iz Kragujevca pojavio se u spotu grupe Hurricane za pjesmu 'Loco Loco', koja je predstavljala Srbiju na Eurosongu.

Petar Rašić
Petar Rašić FOTO: YouTube

Petar nije jedini među gospodom Savršenima koji je svoju profesionalnu karijeru usmjerio u ove vode. Miloš Mićović pojavio se u spotu Lidije Bačić za pjesmu 'Haljina'. U emotivnoj priči koja govori o ljubavnim dilemama i odnosu koji ne prolazi bez komplikacija, upravo se Miloš našao u središtu radnje.

Miloš Mićović, Gospodin Savršeni
Miloš Mićović, Gospodin Savršeni FOTO: YouTube

I Šime Elez okušao se u ulozi glavnog muškog protagonista u glazbenom spotu. Maja Šuput lani ga je odabrala za spot pjesme 'Nisam ja za male stvari', snimljen u Istri. Romantični kadrovi njihov dvoje i danas plijene pažnju.

Šime Elez i Maja Šuput
Šime Elez i Maja Šuput FOTO: YouTube

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Gospodin Savršeni

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