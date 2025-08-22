'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime konačno su se sreli ovog ljeta, a njihova zajednička fotografija odmah je oduševila pratitelje. Šime je na svom Instagram profilu podijelio nekoliko fotki iz Splita, na kojima se on i Miloš, obojica u odličnom raspoloženju, opušteno smiješe dok poziraju u restoranu. "A što ste mislili, da neću?", napisao je Šime uz objavu.

Od završetka showa oboje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu. Miloš je tako ovog ljeta prošao cijelu hrvatsku obalu. Bio je tako na Viru, u Opatiji, Makarskoj, Puli, Splitu te na Hvaru i Braču pa njegovi pratitelji već tjednima mogu pratiti prizore pravog morskog užitka.

Šime isto tako ima vrlo uzbudljivo ljeto. Sada je u fokusu javnosti zbog svoga odnosa s glazbenicom i poduzetnicom Majom Šuput. Dvojac je proputovao našu obalu, a da su u odličnim odnosima, prikazuju i na društvenim mrežama. Sve se to za Šimu odvilo kada je glumio u njezinom spotu.

Sada se odlučio za još jedan iskorak.

"Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.