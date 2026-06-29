Gospoda Savršeni Šime i Karlo zajedno uživali u opuštenoj suboti: 'Fjaka'

Gospodin Savršeni Karlo na svom je Instagram Storyju podijelio fotografiju na kojoj pozira sa Šimom . Uz zajedničku fotografiju kratko je napisao: "Fjaka subotom", dajući do znanja da su vikend proveli u opuštenoj atmosferi.

Podsjetimo, Karlo je u petoj sezoni showa Gospodin Savršeni pronašao ljubav s Kajom kojoj je u finalu uručio posljednju ružu. Njihova veza traje i danas, a Kaja se zbog Karla s Tenerifa preselila u Zagreb, gdje zajedno žive.

Šime nakon završetka showa nije pronašao ljubav u emisiji, no neko je vrijeme bio u vezi s pjevačicom Majom Šuput. Njihova je veza nedavno završila, a oboje su nastavili svatko svojim putem.