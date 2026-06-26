'Gospoda Savršeni' Šime i Miloš zajedno na poznatom festivalu: Evo gdje su se zabavljali

Nekadašnji protagonisti popularnog RTL-ovog showa sreli su se na jednom od najpoznatijih ljetnih događanja u Istri, a dobro raspoloženje nisu skrivali

icon-close

Ljeto je u punom jeku, a bivši 'Gospoda Savršeni', Šime Elez i Miloš Mićović, pokazali su da se i nakon završetka showa rado druže i zajedno uživaju u ljetnim avanturama. Naime, dvojac je viđen na festivalu Rocks&Stars koji se održava u impresivnom ambijentu Cave Romane kraj Pule. Šime je na društvenim mrežama podijelio zajedničku snimku s Milošem, uz kratku internu šalu koja je nasmijala njihove pratitelje.

Susret bivših Gospoda Savršenih

Iako su se u showu borili za naklonost kandidatkinja, danas ih povezuje prijateljski odnos. Na snimci se mogu vidjeti opušteni, nasmijani i spremni za večer punu dobre zabave. Njihovo druženje privuklo je pažnju pratitelja, a mnogi su komentirali kako je lijepo ponovno vidjeti dvojac na okupu.

icon-expand Šime i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Uživali u glazbenom spektaklu

Festival Rocks&Stars ove je godine okupio brojna poznata glazbena imena regionalne scene, među kojima su bili Hiljson Mandela, Grše i Rasta. Upravo je taj glazbeni spektakl privukao i Šimu te Miloša, koji nisu propustili priliku za druženje i ljetni provod.

icon-expand Miloš, Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljeto puno putovanja i zabave