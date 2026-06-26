'Gospoda Savršeni' Šime i Miloš zajedno na poznatom festivalu: Evo gdje su se zabavljali

Ljeto je u punom jeku, a bivši 'Gospoda Savršeni', Šime Elez i Miloš Mićović, pokazali su da se i nakon završetka showa rado druže i zajedno uživaju u ljetnim avanturama.
Naime, dvojac je viđen na festivalu Rocks&Stars koji se održava u impresivnom ambijentu Cave Romane kraj Pule. Šime je na društvenim mrežama podijelio zajedničku snimku s Milošem, uz kratku internu šalu koja je nasmijala njihove pratitelje.
Susret bivših Gospoda Savršenih
Iako su se u showu borili za naklonost kandidatkinja, danas ih povezuje prijateljski odnos. Na snimci se mogu vidjeti opušteni, nasmijani i spremni za večer punu dobre zabave.
Njihovo druženje privuklo je pažnju pratitelja, a mnogi su komentirali kako je lijepo ponovno vidjeti dvojac na okupu.
Uživali u glazbenom spektaklu
Festival Rocks&Stars ove je godine okupio brojna poznata glazbena imena regionalne scene, među kojima su bili Hiljson Mandela, Grše i Rasta. Upravo je taj glazbeni spektakl privukao i Šimu te Miloša, koji nisu propustili priliku za druženje i ljetni provod.
Ljeto puno putovanja i zabave
Posljednjih mjeseci obojica su vrlo aktivni na društvenim mrežama, gdje redovito dijele detalje iz privatnog života, putovanja i svakodnevnih aktivnosti. Njihov susret u Istri još je jednom pokazao da su ostali u dobrim odnosima, a pratitelji se već pitaju hoće li uskoro zajedno objaviti još pokoju avanturu.
Jedno je sigurno – Šime i Miloš znaju kako maksimalno iskoristiti ljeto.