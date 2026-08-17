Gospoda Savršeni zajedno zapjevali na Viru: 'Ako netko traži bend, zovite nas'

Gospoda Savršeni Karlo i Miloš ovog puta zajedno su uživali na Viru, a dio opuštene atmosfere Karlo je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Objavio je video iz jednog bara u kojem su pokazali i svoje glazbene talente. Miloš se uhvatio mikrofona i zapjevao, dok ga je Karlo pratio svirajući.

"Bez mobitela. Bez pretvaranja. Samo prijatelji, muzika i zabava. Kako je sve ustvari jednostavno, a mi smo sve to zaboravili i vodimo živote koji ne postoje. Ako netko slučajno traži bend, zovite nas haha", poručio je Karlo uz snimku njihova spontanog nastupa.

Podsjetimo, Miloš se ovoga ljeta više puta družio s Karlom i Kajom.