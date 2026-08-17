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Gospodin Savršeni

Gospoda Savršeni zajedno zapjevali na Viru: 'Ako netko traži bend, zovite nas'

Gospoda Savršeni Karlo i Miloš ponovno su pokazali da se dobro zabavljaju i izvan kamera

RTL.hr
17.08.2026 15:25

Gospoda Savršeni Karlo i Miloš ovog puta zajedno su uživali na Viru, a dio opuštene atmosfere Karlo je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objavio je video iz jednog bara u kojem su pokazali i svoje glazbene talente. Miloš se uhvatio mikrofona i zapjevao, dok ga je Karlo pratio svirajući.

Karlo i Miloš, Gospodin Savršeni
Karlo i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Bez mobitela. Bez pretvaranja. Samo prijatelji, muzika i zabava. Kako je sve ustvari jednostavno, a mi smo sve to zaboravili i vodimo živote koji ne postoje. Ako netko slučajno traži bend, zovite nas haha", poručio je Karlo uz snimku njihova spontanog nastupa.

Podsjetimo, Miloš se ovoga ljeta više puta družio s Karlom i Kajom.

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Gospodin Savršeni

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