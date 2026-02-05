Emisije
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni jednoj djevojci zamjerio njezino ponašanje: 'Nešto mi se nije svidjelo kod tebe'

Nakon prvih upoznavanja i druženja na cocktail-partyjima, u vili Gospodina Savršenog počinju se pojavljivati i prve nesuglasice

RTL.hr
05.02.2026 09:00

Tijekom cocktail-partyja jedan od Savršenih odlučuje pozvati kandidatkinju na razgovor nasamo. Već na početku daje joj do znanja da mu nešto nije sjelo. Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe", govori joj, uz objašnjenje situacije koja kod njega budi sumnju.

No razgovor ne prolazi mirno. Kandidatkinja odlučuje jasno iznijeti svoju stranu priče i ne skriva nezadovoljstvo. Sad ja tebi ovo zamjeram zato što si saslušao samo njezinu stranu priče, a ne i moju", poručuje mu.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Hoće li ovaj razgovor razjasniti nesporazum ili dodatno produbiti napetost - otkriva nova epizoda 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
