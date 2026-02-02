'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju! 'Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put neću'

Karlo je dočekao Helenu na aerodromu, a čim su se ugledali, zavladala je nevjerica. Naime, Karlo i Helena se poznaju otprije. "Malo sam se, moram priznati, šokirao", priznao je Karlo.
Helena nije mogla sakriti iznenađenje: "Bila sam izgubljena totalno, nisam znala kako reagirati i nisam znala što da mu kažem. Poznajem ga, bili smo već jednom na spoju."
Karlo je bio iskren: "Život je stvarno fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznati, ali bio je takav period da nije bilo moguće." Karlo joj je sada udijelio ružu, dodajući: "Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put sigurno neću."
