Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju! 'Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put neću'

Stjuardesa Helena stigla je na spoj s 'Gospodinom Savršenim' Karlom

02.02.2026 22:15

Karlo je dočekao Helenu na aerodromu, a čim su se ugledali, zavladala je nevjerica. Naime, Karlo i Helena se poznaju otprije. "Malo sam se, moram priznati, šokirao", priznao je Karlo.

Helena nije mogla sakriti iznenađenje: "Bila sam izgubljena totalno, nisam znala kako reagirati i nisam znala što da mu kažem. Poznajem ga, bili smo već jednom na spoju."

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Karlo je bio iskren: "Život je stvarno fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznati, ali bio je takav period da nije bilo moguće." Karlo joj je sada udijelio ružu, dodajući: "Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put sigurno neću."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

