'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju! 'Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put neću'

Karlo je dočekao Helenu na aerodromu, a čim su se ugledali, zavladala je nevjerica. Naime, Karlo i Helena se poznaju otprije. "Malo sam se, moram priznati, šokirao", priznao je Karlo.

Helena nije mogla sakriti iznenađenje: "Bila sam izgubljena totalno, nisam znala kako reagirati i nisam znala što da mu kažem. Poznajem ga, bili smo već jednom na spoju."