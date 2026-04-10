Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno o Kaji: '218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi'

Kaja i Karlo ostali su skupa nakon finala pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
10.04.2026 11:10

Dan nakon velikog finala popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", glavni protagonist Karlo prekinuo je višemjesečnu šutnju. Emotivnom objavom na Instagramu potvrdio je da je njegova potraga za ljubavlju bila uspješna, otkrivši lice djevojke koja je osvojila njegovo srce i s kojom je započeo vezu nakon završetka snimanja. Kaja i on podijelili su zajedničke trenutke. 

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Album sjećanja na tajnu romansu

"218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi. Hvala vam svima od srca", napisao je Karlo uz seriju fotografija koje dokumentiraju vezu dok je još morala ostati tajna. Brojka od 218 dana odnosi se na dugo razdoblje od završetka snimanja showa do emitiranja finalne epizode, tijekom kojeg par svoju romansu nije smio otkriti javnosti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Karlo je s pratiteljima podijelio kolaž od devet fotografija koje nude uvid u njihove zajedničke trenutke. Serija slika prikazuje par u različitim situacijama: od romantičnih putovanja s dramatičnim planinskim i morskim pejzažima u pozadini, preko ležernih večera uz hamburgere do strastvenog poljupca ispred kamenog kamina. Posebno dirljivi trenuci uključuju proslavu 27. rođendana njegove partnerice uz tortu i malenog psića te fotografiju na kojoj joj Karlo daruje crvenu ružu - simbol dobro poznat svim gledateljima showa. 

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njegova objava izazvala je oduševljenje pratitelja, koji su u komentarima ostavljali poruke podrške poput "Divan par", "Predivni".


