'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno o Kaji: '218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi'

Dan nakon velikog finala popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", glavni protagonist Karlo prekinuo je višemjesečnu šutnju. Emotivnom objavom na Instagramu potvrdio je da je njegova potraga za ljubavlju bila uspješna, otkrivši lice djevojke koja je osvojila njegovo srce i s kojom je započeo vezu nakon završetka snimanja. Kaja i on podijelili su zajedničke trenutke.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Album sjećanja na tajnu romansu

"218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi. Hvala vam svima od srca", napisao je Karlo uz seriju fotografija koje dokumentiraju vezu dok je još morala ostati tajna. Brojka od 218 dana odnosi se na dugo razdoblje od završetka snimanja showa do emitiranja finalne epizode, tijekom kojeg par svoju romansu nije smio otkriti javnosti.

Karlo je s pratiteljima podijelio kolaž od devet fotografija koje nude uvid u njihove zajedničke trenutke. Serija slika prikazuje par u različitim situacijama: od romantičnih putovanja s dramatičnim planinskim i morskim pejzažima u pozadini, preko ležernih večera uz hamburgere do strastvenog poljupca ispred kamenog kamina. Posebno dirljivi trenuci uključuju proslavu 27. rođendana njegove partnerice uz tortu i malenog psića te fotografiju na kojoj joj Karlo daruje crvenu ružu - simbol dobro poznat svim gledateljima showa.

