Gospodin Savršeni Karlo ne skriva koliko je zaljubljen u Kaju: 'Odabrao sam nju'

Gospodin Savršeni Karlo objavio je na Instagram profilu fotografiju sa spoja s Kajom. Uz prekrasnu fotografiju objavio je i kratku poruku: "Odabrao sam nju."
Podsjetimo, prije nego što je upoznala Karla u showu, Kaja je godinama živjela na Tenerifima gdje je radila kao instruktorica surfanja, uživajući u aktivnom i slobodnom životu na obali. No, ljubav ju je dovela u Zagreb, gdje sada živi s Karlom.
Par je nakon upoznavanja u showu odlučio zajednički započeti život u Zagrebu, a Kaja i Karlo svojim pratiteljima jasno daju do znanja da uživaju u novoj svakodnevici i sreći koju donosi nova ljubav.
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