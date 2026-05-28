Gospodin Savršeni Karlo ne skriva koliko je zaljubljen u Kaju: 'Odabrao sam nju'

Gospodin Savršeni Karlo objavio je na Instagram profilu fotografiju sa spoja s Kajom. Uz prekrasnu fotografiju objavio je i kratku poruku: "Odabrao sam nju."

Podsjetimo, prije nego što je upoznala Karla u showu, Kaja je godinama živjela na Tenerifima gdje je radila kao instruktorica surfanja, uživajući u aktivnom i slobodnom životu na obali. No, ljubav ju je dovela u Zagreb, gdje sada živi s Karlom.