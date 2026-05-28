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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Karlo ne skriva koliko je zaljubljen u Kaju: 'Odabrao sam nju'

RTL.hr
28.05.2026 14:00

Gospodin Savršeni Karlo objavio je na Instagram profilu fotografiju sa spoja s Kajom. Uz prekrasnu fotografiju objavio je i kratku poruku: "Odabrao sam nju."

Podsjetimo, prije nego što je upoznala Karla u showu, Kaja je godinama živjela na Tenerifima gdje je radila kao instruktorica surfanja, uživajući u aktivnom i slobodnom životu na obali. No, ljubav ju je dovela u Zagreb, gdje sada živi s Karlom.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Par je nakon upoznavanja u showu odlučio zajednički započeti život u Zagrebu, a Kaja i Karlo svojim pratiteljima jasno daju do znanja da uživaju u novoj svakodnevici i sreći koju donosi nova ljubav.

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