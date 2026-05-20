Gospodin Savršeni Karlo nosio kutije po stepenicama, a Kaja sve snimila i nasmijala fanove: 'Testira granice ljubav i kičme'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila šaljiv video s Karlom . Objavila je video Karla koji po stepenicama nosi kutije i smije mu se. "Karlo testira granice ljubavi i kičme", poručila je Kaja u opisu videa.

Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.

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