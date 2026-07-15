Gospodin Savršeni Karlo o navodnom prekidu Petra i Anastasije: 'Očekivao sam ovo'

Glasine o prekidu potaknuli su potezi koje su njihovi pratitelji primijetili na društvenim mrežama. Petar je sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil. Iako su ti detalji izazvali brojne reakcije i pitanja, par zasad nije službeno potvrdio što se među njima događa.

O ovoj se situaciju oglasio i drugi Gospodin Savršeni Karlo. "Očekivao sam da će doći do prekida, ali ta odluka je na njima. Nisam prije htio komentirati njihov odnos, niti bih ga sada previše komentirao. Ne zanimaju me te priče, imam svoj život i sretan sam", rekao je Karlo za Net.hr.

Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a nakon završetka emitiranja oboje su isticali kako su sretni i zadovoljni svojom vezom.