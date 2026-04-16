'Gospodin Savršeni' Karlo otkrio kako je njegova majka reagirala na Kaju

Kaja i Karlo, par koji je osvojio simpatije gledatelja u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", nastavljaju svoju ljubavnu priču daleko od kamera. U gostovanju u "Savršenom podcastu" otkrili su kako izgleda njihov stvarni život, kakve su bile reakcije njihovih najbližih na vezu započetu pred cijelom nacijom te kakve planove imaju za budućnost, sada kada napokon mogu živjeti kao svaki drugi par.
Majčin blagoslov kao najveće iznenađenje
Jedan od ključnih koraka za svaki par je upoznavanje s obiteljima, a Kaja i Karlo s olakšanjem su podijelili da su obje strane dale svoj blagoslov. Kaja je istaknula kako je od svojih roditelja navikla na bezuvjetnu podršku, bez obzira na životne odluke koje donosi. "Mene su u svakoj mojoj odluci uvijek podržavali. Znaju me i uvijek su mi vjerovali", rekla je.
S druge strane, Karlo je priznao da je bio ugodno iznenađen reakcijom svoje majke, za koju kaže da je inače prilično stroga kada je riječ o njegovim partnericama. "Iznenađujuće dobro je prihvatila. Moram priznati da nisam baš imao najbolji odabir u životu, ali ovaj put je sve sjelo na svoje mjesto. Baš je bila iznenađena i sretna", ispričao je Karlo kroz smijeh. Čini se da je Kaja uspjela šarmirati i najzahtjevnije članove obitelji.
Ljeto, more i napokon - sloboda
Nakon mjeseci skrivanja i života u svoja četiri zida kako bi sačuvali tajnost ishoda showa, par sada s nestrpljenjem iščekuje ljeto i sve ono što ono nosi. "Jedva čekamo. Sad je ljeto, more, uživancija, opuštanje", složni su oboje. Planiraju put na obalu, gdje će se napokon moći potpuno opustiti i uživati u svojoj vezi bez skrivanja.
Iako su se u showu družili s bivšim "savršenim" Šimom, Karlo kaže da će na more ipak ići sami, no ne isključuje mogućnost slučajnog susreta. Glavni cilj je provesti kvalitetno vrijeme zajedno i nadoknaditi sve propuštene izlaske, kave i druženja s prijateljima.
Harmoničan suživot bez nesuglasica
Voditeljica podcasta izrazila je čuđenje kako par, koji provodi toliko vremena zajedno, uspijeva funkcionirati bez ikakvih svađa i nesuglasica. Na pitanje slažu li se doista oko svega, oboje su bez razmišljanja potvrdno odgovorili. "Stvarno da. A i ako se pojavi nešto, onda se brzo dogovorimo", otkrila je Kaja njihovu formulu za uspjeh.
Karlo je kroz šalu dodao da su se upravo prije dolaska na snimanje u automobilu dotaknuli i teme vjenčanja. "Nešto sam ja bacio neku foru", zagonetno je rekao, ne želeći otkriti detalje, ali je dao naslutiti da se o zajedničkoj budućnosti itekako razmišlja. Svoju sreću ne skrivaju, a čini se da su u showu, unatoč svim izazovima, doista pronašli ono što su tražili - partnera za cijeli život.