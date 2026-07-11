Gospodin Savršeni Karlo otkrio: 'Nakon tri tjedna mi je bilo u glavi da je Kaja cura s kojom bih mogao biti do kraja života'

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Karlo i Kaja zaljubili su se u showu 'Gospodin Savršeni'. Kemija između njih bila je vidljiva već na prvom spoju, a tijekom showa njihov se odnos razvijao prirodno i bez drame. Kaja i Karlo su sada sa Story otkrili kako njih život izgleda nakon showa.

'Ja sam iz Zagreba, volim Zagreb, rekao sam da se više neću seliti'

Par danas živi zajedno u Zagrebu, a kako su ispričali, odluka o zajedničkom životu došla je spontano. Karlo je otkrio da se sve dogodilo brže nego što je očekivao, pogotovo jer je ranije govorio kako se više ne želi seliti iz Zagreba. "Mislim da je nama to skroz brzo krenulo i nekako je bilo spontano. Ja sam iz Zagreba, volim Zagreb, rekao sam da se više neću seliti. Ona je to prihvatila, mislim da je sad lijepo da se privikla, pogotovo sada kad napokon možemo biti skupa da svi vide, jer pet mjeseci nismo smjeli biti. Tako da mislim da je sad sve OK i da nam dosta dobro ide", rekao je Karlo.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja je dodala da je i kod nje sve došlo prirodno. Nakon povratka iz Grčke odlučili su pokušati živjeti zajedno i vidjeti kako će se stvari razvijati. "Nismo ništa sad planirali previše, nekako odmah kad smo se vratili iz Grčke smo bili: 'Ajde, idemo živjeti zajedno pa vidjeti kako će sve biti'. I sad nakon osam mjeseci je baš lijepo, i na Zagreb sam se privikla", ispričala je Kaja.

'Jedino što je on jako spor ujutro, a ja sam jutarnji tip'

Iako se preselila u Zagreb, Kaja je otkrila da joj obitelj i prijatelji ne nedostaju kao prije jer su joj sada bliže nego kada je živjela na Tenerifima. Kada je riječ o životu pod istim krovom, priznali su da se ne svađaju često, no postoji jedna sitnica koja je u početku znala zasmetati Kaji. "Jedino što je on jako spor ujutro, a ja sam jutarnji tip. I onda sam se prvih par mjeseci malo živcirala, ali sad sam prihvatila da je to tako", rekla je kroz smijeh.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Slobodno vrijeme najčešće provode kroz zajedničke aktivnosti, sport, poslovne suradnje i šetnje psa. Otkrili su i da nisu veliki ljubitelji gledanja televizije. "Uopće ne gledamo televiziju, skoro nikad. Upalimo je eventualno samo da gori. A što se tiče zajedničkog vremena, provodimo ga kroz neki sport. Radimo skupa te suradnje što imamo. Tu smo se posložili, zabavno nam je to", rekao je Karlo.

'Ušli smo u taj show otvoreni - ako se desi, desi se'

Dodao je i da im je važno pokazati ljudima da njihov odnos nije ostao samo dio televizijskog formata. "Volimo dijeliti te neke svoje trenutke koje imamo, da ljudi vide da stvarno show nije samo show, nego može biti nešto zapravo", rekao je. "Ušli smo u taj show otvoreni - ako se desi, desi se. I na kraju se desilo to. I ja sam rekao, praktički već skoro nakon tri tjedna mi je bilo u glavi: 'Ovo bi mogla biti cura s kojom bih ja stvarno mogao biti do kraja života'. I eto, sad je već prošlo osam mjeseci. Mi se slažemo, nama je super", otkrio je Karlo.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja se složila da je njihova priča bila pomalo neočekivana. "Mala je šansa da ti se to desi u showu, ali nama se desilo, presretni smo i nekako taj show je samo bio početak naše priče i sad nastavljamo to u stvarnom životu", rekla je.

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