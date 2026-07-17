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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Karlo otkrio zašto na Instagramu gotovo da nema njegovih fotografija: Razlog je Kaja

Gospodin Savršeni Karlo nasmijao je pratitelje objavom s ljetovanja na Braču

RTL.hr
17.07.2026 14:00

Gospodin Savršeni Karlo je uz nekoliko fotografija s romantične večere sa svojom djevojkom Kajom otkrio je i zašto na njegovom Instagram profilu gotovo da nema njegovih fotografija.

Na jednoj od objava Karlo je podijelio fotografiju svoje odabranice, a uz nju se našalio: "Ja bih stvarno stavio neku svoju sliku, ali sam skužio da imam samo njene u mobitelu i da samo nju slikam." Njegova simpatična opaska brzo je privukla pažnju pratitelja i još jednom pokazala koliko je zaljubljen.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Par trenutačno uživa u odmoru na Braču, odakle redovito dijele djeliće zajedničkih trenutaka. Uživaju u romantičnim večerama, šetnjama i opuštenoj atmosferi, a fotografije otkrivaju da maksimalno koriste ljetni predah.

Karlo i njegova odabranica svoju su ljubav započeli pred kamerama u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a nakon završetka emisije nastavili su graditi vezu daleko od reflektora.

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Gospodin Savršeni

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