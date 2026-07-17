Gospodin Savršeni Karlo otkrio zašto na Instagramu gotovo da nema njegovih fotografija: Razlog je Kaja

Gospodin Savršeni Karlo je uz nekoliko fotografija s romantične večere sa svojom djevojkom Kajom otkrio je i zašto na njegovom Instagram profilu gotovo da nema njegovih fotografija.
Na jednoj od objava Karlo je podijelio fotografiju svoje odabranice, a uz nju se našalio: "Ja bih stvarno stavio neku svoju sliku, ali sam skužio da imam samo njene u mobitelu i da samo nju slikam." Njegova simpatična opaska brzo je privukla pažnju pratitelja i još jednom pokazala koliko je zaljubljen.
Par trenutačno uživa u odmoru na Braču, odakle redovito dijele djeliće zajedničkih trenutaka. Uživaju u romantičnim večerama, šetnjama i opuštenoj atmosferi, a fotografije otkrivaju da maksimalno koriste ljetni predah.
Karlo i njegova odabranica svoju su ljubav započeli pred kamerama u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a nakon završetka emisije nastavili su graditi vezu daleko od reflektora.