Gospodin Savršeni Karlo otkrio zašto na Instagramu gotovo da nema njegovih fotografija: Razlog je Kaja

Gospodin Savršeni Karlo je uz nekoliko fotografija s romantične večere sa svojom djevojkom Kajom otkrio je i zašto na njegovom Instagram profilu gotovo da nema njegovih fotografija.

Na jednoj od objava Karlo je podijelio fotografiju svoje odabranice, a uz nju se našalio: "Ja bih stvarno stavio neku svoju sliku, ali sam skužio da imam samo njene u mobitelu i da samo nju slikam." Njegova simpatična opaska brzo je privukla pažnju pratitelja i još jednom pokazala koliko je zaljubljen.