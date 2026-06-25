'Gospodin Savršeni' Karlo progovorio o vjenčanju s Kajom! Zbog jednog pitanja više nije mogao šutjeti

Otkako su pronašli ljubav u showu 'Gospodin Savršeni', pratitelji ih ne prestaju ispitivati o istom detalju. Sada je Karlo dao odgovor koji je pokrenuo nova nagađanja

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Ljubavna priča Kaje i Karla, jednog od najomiljenijih parova iz posljednje sezone Gospodina Savršenog', i dalje privlači veliku pažnju pratitelja. Dok zajedno dijele svakodnevne trenutke, putovanja i zajednički život, jedno pitanje ne prestaje stizati u njihov inbox. Karlo je ovoga puta na društvenim mrežama otvorio Q&A te otkrio koje mu pitanje pratitelji najčešće postavljaju posljednjih mjesec dana.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Kad će prsten?"

Uz romantičnu fotografiju na kojoj grli i ljubi Kaju, Karlo je pokazao niz poruka koje redovito dobiva. "Kad ćeš zaprositi Kaju?", "Kad se ženiš?", "Kad će prsten?" i "Kad ženiš Kaju?" samo su neka od pitanja koja su mu pratitelji uputili. "Ovo je najčešće pitanje u zadnjih mjesec dana. Moj odgovor na to je...", napisao je Karlo uz fotografiju, ostavivši pratitelje u neizvjesnosti.

icon-expand Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Obožavatelji jedva čekaju sljedeći korak