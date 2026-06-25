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Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni' Karlo progovorio o vjenčanju s Kajom! Zbog jednog pitanja više nije mogao šutjeti

Otkako su pronašli ljubav u showu 'Gospodin Savršeni', pratitelji ih ne prestaju ispitivati o istom detalju. Sada je Karlo dao odgovor koji je pokrenuo nova nagađanja

RTL.hr
25.06.2026 11:00

Ljubavna priča Kaje i Karla, jednog od najomiljenijih parova iz posljednje sezone Gospodina Savršenog', i dalje privlači veliku pažnju pratitelja. Dok zajedno dijele svakodnevne trenutke, putovanja i zajednički život, jedno pitanje ne prestaje stizati u njihov inbox.

Karlo je ovoga puta na društvenim mrežama otvorio Q&A te otkrio koje mu pitanje pratitelji najčešće postavljaju posljednjih mjesec dana.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Kad će prsten?"

Uz romantičnu fotografiju na kojoj grli i ljubi Kaju, Karlo je pokazao niz poruka koje redovito dobiva. "Kad ćeš zaprositi Kaju?", "Kad se ženiš?", "Kad će prsten?" i "Kad ženiš Kaju?" samo su neka od pitanja koja su mu pratitelji uputili.

"Ovo je najčešće pitanje u zadnjih mjesec dana. Moj odgovor na to je...", napisao je Karlo uz fotografiju, ostavivši pratitelje u neizvjesnosti.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Obožavatelji jedva čekaju sljedeći korak

Njihova veza od samog početka izaziva veliko zanimanje javnosti, a brojni pratitelji uvjereni su da je pitanje zaruka samo pitanje vremena. Karlo i Kaja posljednjih mjeseci djeluju zaljubljenije nego ikad, a svaka njihova zajednička objava redovito izaziva lavinu reakcija.

Iako odgovor na pitanje o vjenčanju zasad nije dao izravno, jedno je sigurno – zanimanje za njihov ljubavni status ne jenjava.

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