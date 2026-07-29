Gospodin Savršeni Karlo u nikad opuštenijem izdanju: Fotografije s mora govore sve

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Gospodin Savršeni Karlo je s pratiteljima podijelio kolaž trenutaka koji odišu mirom i opuštanjem. Fotografije ga prikazuju kako šeće sa svojim malim psom ulicom okruženom visokim palmama, odmara se na šljunčanoj plaži i uživa u sushiju na terasi restorana. U objavi se nalaze i snimke predivnog zalaska sunca nad morem te mirne luke ispunjene barkama, a cijeli prizor odaje dojam potpunog isključenja od svakodnevnih obaveza.

Podsjetimo, Karlo i Kaja već neko vrijeme odmaraju zajedno na Braču, a zajedno su i uređivali dvorište. Par se, inače, upoznao u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je kemija između njih bila gotovo trenutna. Njih dvoje sada zajedno žive u Zagrebu, a ona se s Tenerifa zbog ljubavi preselila u Zagreb.