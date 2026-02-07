'Gospodin Savršeni' Karlo u 'Savršenom Podcastu': 'Mislio sam da je show namješten, ali sve je realno!'

'Gospodin Savršeni' Karlo otkrio je što misli o petoj sezoni, kako se snašao s mnogo različitih žena, a otkrio je i brojne detalje sa snimanja. Sve pikanterije možete doznati u Savršenom Podcastu kojeg vodi Anita Martinović

icon-close

U opuštenoj atmosferi 'Savršenog Podcasta', uz pripremu viralnog deserta s grčkim jogurtom i keksima, novi Gospodin Savršeni, Karlo Godec, otvorio je dušu voditeljici Aniti Martinović. Bivši rukometaš, a danas poduzetnik i najpoželjniji neženja u Hrvatskoj, otkrio je kako se nosi s iznenadnom slavom, kakve su ga predrasude pratile prije ulaska u show te što je naučio o sebi i ljubavi pred kamerama.

Od rukometnog terena do potrage za ljubavi

Prije nego što je postao lice s malih ekrana u potrazi za onom pravom, Karlo Godec gradio je uspješnu sportsku karijeru. Kao profesionalni rukometaš, osjetio je i čast igranja za seniorsku reprezentaciju, iako u specifičnim uvjetima pandemije pred praznim tribinama. Priznaje kako i danas sa žarom prati prvenstva i čuje se s bivšim suigračima, no ističe kako je teže gledati utakmice s kauča nego biti na terenu. Prelazak iz svijeta sporta u reality show za njega je, kako kaže, prilika da sve doživi iz potpuno nove perspektive.

icon-expand Karlo i Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

"Imao sam totalno drugo mišljenje o emisiji prije nego što sam ušao. Mislio sam da je to više-manje namješteno", iskreno je priznao Karlo, dodajući kako ga je iznenadila autentičnost i intenzitet emocija koje je doživio. Govorio je prijateljima iz prošlih sezona, poput Mije Matića, kako ne vjeruje da se mogu stvarno zaljubiti u takvim uvjetima, no iskustvo ga je brzo razuvjerilo. "Nakon nekog vremena, te emocije postanu stvarno vrlo jake. Nisam očekivao tolike preokrete, bilo je emocionalno jako teško izdržati neke trenutke."

Izazovi pred kamerama i drame koje nije ni primijetio

Život u vili okružen s više od deset djevojaka koje se bore za njegovu naklonost donio je izazove s kojima se nikada prije nije susreo. Priznao je da mu je pažnja godila, ali i stvarala pritisak jer je želio biti pravedan prema svima i izbjeći da se ijedna djevojka osjeća povrijeđeno. Zanimljivo je da su mu neke od najvećih drama s početka sezone promakle.

icon-expand Karlo, Savršeni Podcast FOTO: RTL

"Moram priznati da na tom prvom koktel partyju ja nisam doživio nikakve svađe. Nisam ni vidio polijevanje", otkrio je Karlo, smijući se kako je tek kasnije, gledajući epizode, saznao što se sve događalo iza njegovih leđa dok je bio fokusiran na razgovore s djevojkama. "Super mi je sad gledati show, kao da nikad nisam ni bio tamo." Titula "Gospodina Savršenog" donijela mu je i brojna zadirkivanja od strane prijatelja, no s vremenom se navikao. Ipak, ono što ga je najviše iznenadilo jest spoznaja koliko je kompleksna produkcija iza jedne takve emisije i koliko je truda uloženo da sve izgleda besprijekorno.

Obitelj kao stup i izlet u modne vode

Karlo ne skriva koliko mu je važna obitelj, koja je, kako kaže, uvijek na prvom mjestu. Odrastanje uz majku, sestru i bake, nakon preranog gubitka oca, oblikovalo ga je u osobu kakva je danas. "Žene su obilježile moj život. U obitelji imam samo žene", rekao je, ističući da, unatoč tome, nije "mamin sin", već osoba koja iznimno cijeni obiteljske vrijednosti i nada se da će uskoro osnovati i vlastitu obitelj.

icon-expand Karlo i Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Osim sportske karijere, Karlo se okušao i u poduzetništvu pokrenuvši vlastiti modni brend. Kaže da je u to ušao slučajno, iz želje da isproba nešto novo i ispriča svoju priču. "Htio sam dati ljudima neku svoju priču i poticaj da je u životu sve moguće ako to želiš ostvariti", objasnio je svoju motivaciju.

Kakvu ženu traži i tko može osvojiti njegovu ružu?

Kroz niz brzopoteznih pitanja, Karlo je otkrio kakvu partnericu priželjkuje. Energija mu je važnija od izgleda, preferira plavuše i lijep osmijeh. Idealna djevojka za njega je ekstrovertirana, voli sport i spontane izlaske. Zanimljivo, istaknuo je da mu je prijateljstvo dugoročno važnije od zaljubljenosti. Na pitanje kome bi dao ružu, a kome ne, bio je vrlo direktan. Žena koja ne voli sport ili je pretjerano sramežljiva teško bi ga osvojila. S druge strane, spreman je na kompromise i razumijevanje različitih životnih situacija. Poljubac na prvom spoju mu je prihvatljiv ako se dogodi spontano, a čak ni različite vizije budućnosti nisu nepremostiva prepreka. "Sve se može dogovoriti", zaključio je Karlo, dajući naslutiti da je za pravu osobu spreman na sve.

Cijeli razgovor pogledajte u Savršenom Podcastu.