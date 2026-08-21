Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Karlo vratio se s godišnjeg i pokušao raditi, no netko je imao druge planove

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' vratili su se s ljetovanja u Zagreb

RTL.hr
21.08.2026 14:00

Karlo i Kaja cijelo su ljeto uživali na otoku Braču, no sada su se zbog obveza vratili u Zagreb, a njihov povratak posebno je razveselio Mileta. Kaja i Karlo na Instagram Storyju podijelili su simpatičan video koji pokazuje koliko je njihovom ljubimcu nedostajalo društvo. Dok Karlo pokušava raditi, Mile uporno traži njegovu pažnju, mota mu se oko ramena i glave te mu nimalo ne olakšava povratak poslovnim obvezama.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav koja traje

Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', gdje su se među njima vrlo brzo rodile simpatije koje su nastavili razvijati i nakon završetka showa. Njihova ljubavna priča ubrzo je prerasla u ozbiljnu vezu, a Kaja je zbog Karla donijela i veliku životnu odluku.

Naime, Kaja je život na sunčanim Tenerifima zamijenila Zagrebom kako bi bila bliže Karlu i s njim započela novo životno poglavlje. Otad par često dijeli zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, od putovanja i ljetnih avantura do simpatičnih prizora iz svakodnevice.

kaja i karlo karlo i kaja gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu sjajne forme: Žestoki treninzi i boks zaslužni su za njezin izgled

Moglo bi te zanimati

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila: 'Očekuje nas nešto o čemu smo pričali na prvom spoju, to je velika želja oboma'

Gospoda Savršeni zajedno zapjevali na Viru: 'Ako netko traži bend, zovite nas'

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' se nakon ljeta na Braču vratili u Zagreb: Pogledajte tko je bio najsretniji

Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' imaju razloga za brigu: Njihov Mile nije se osjećao dobro, oglasila se Kaja

Mali morski reunion: Pogledajte tko se sve pridružio Kaji i Karlu na kavi, ekipa iz 'Gospodina Savršenog' ponovno na okupu

Pročitaj na Net.hr
Plavuše koje ruše predrasude: Ove slavne dame mogu se pohvaliti impresivnim IQ-om
Brzi tečaj Love Islanda s voditeljicom: Što trebaš znati ako prvi put pratiš show?
Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske
Od moćnih odvjetnica do estradne elite: Ovo su lica koja nisu propustila premijeru
Grbin ugostio američku veleposlanicu, a njihova zajednička fotografija odmah je nasmijala sve
Soraya iz 'Gospodina Savršenog' se emotivnom porukom oprostila od voljene osobe: 'Moj heroj'
Sandra Bullock prvi put o smrti partnera: 'Počela sam tugovati četiri godine prije'
Seks i grad, skandali i rat sa Sarah Jessicom Parker obilježili su život kultne Samanthe
Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift
Jasna Zlokić i Jakov Jozinović o duetu koji će oduševiti sve generacije: 'Ostavili smo dušu'