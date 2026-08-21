Gospodin Savršeni Karlo vratio se s godišnjeg i pokušao raditi, no netko je imao druge planove

Karlo i Kaja cijelo su ljeto uživali na otoku Braču, no sada su se zbog obveza vratili u Zagreb, a njihov povratak posebno je razveselio Mileta. Kaja i Karlo na Instagram Storyju podijelili su simpatičan video koji pokazuje koliko je njihovom ljubimcu nedostajalo društvo. Dok Karlo pokušava raditi, Mile uporno traži njegovu pažnju, mota mu se oko ramena i glave te mu nimalo ne olakšava povratak poslovnim obvezama.

Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', gdje su se među njima vrlo brzo rodile simpatije koje su nastavili razvijati i nakon završetka showa. Njihova ljubavna priča ubrzo je prerasla u ozbiljnu vezu, a Kaja je zbog Karla donijela i veliku životnu odluku.

Naime, Kaja je život na sunčanim Tenerifima zamijenila Zagrebom kako bi bila bliže Karlu i s njim započela novo životno poglavlje. Otad par često dijeli zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, od putovanja i ljetnih avantura do simpatičnih prizora iz svakodnevice.