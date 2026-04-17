'Gospodin Savršeni' Karlo za RTL.hr o djevojkama koje su se borile za njega: 'To je bilo katastrofa'

Karlo i Kaja, par koji je osvojio simpatije gledatelja u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", u nedavnom su gostovanju u "Savršenom podcastu" otvorili dušu o izazovima s kojima su se suočili unutar vile. Iako je njihova ljubavna priča dobila sretan kraj, put do njega bio je popločan testovima povjerenja, sumnjama i dramom koja je neizostavan dio takvog formata. Otkrili su kako su, unatoč svemu, uspjeli izgraditi čvrst temelj za svoju vezu.

"Bila je konstanta u moru kalkulacija"

Karlo je priznao kako mu je u početku bilo iznimno teško procijeniti djevojke, jer je primjećivao veliku razliku u njihovom ponašanju. "Jedna je osoba kad je s nama, a druga osoba s curama. I to je bilo katastrofa", ispričao je. U takvom okruženju, Kaja se, prema njegovim riječima, istaknula od prvog dana. Već na njihovom prvom spoju na surfanju, Karlo je primijetio njezinu opuštenost i iskrenost. "Vidio sam odmah kod nje da je opuštena i normalno priča. Nema tu previše razmišljanja što će reći", objasnio je. Upravo ta spontanost bila je ono što ga je privuklo.

icon-expand Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Čim sam skužio kod nekih cura da prvo razmisle pa onda kažu, to po meni nije iskreno", rekao je Karlo. Kaja, s druge strane, nije kalkulirala, a njezina dosljednost bila mu je siguran oslonac. "Mislim da je ona bila konstantno cijelo vrijeme ista i da je bila jedna od rijetkih cura koja nije protiv nikoga govorila. Zato sam za nju nekako bio siguran", zaključio je Karlo, objašnjavajući zašto je nije toliko često pozivao na spojeve - jednostavno nije sumnjao u nju.

Fokusirana na cilj: "Ili on, ili idem kući"

Dok se Karlo nosio s pritiskom odabira, Kaja je vodila vlastitu bitku - kako ostati mirna i usredotočena na jednu osobu dok ta ista osoba izlazi s desecima drugih djevojaka. Njezin je stav od početka bio jasan, što je i dokazala kada je odbila priliku da prijeđe u tim drugog neženje, Petra. "Nekako sam znala da ću ili završiti na kraju showa s njim, ili idem kući. Nisam imala osjećaj da trebam drugu priliku", prisjetila se Kaja. Priznaje da osjećaj nije ugodan kada muškarac koji vam se sviđa izlazi s drugima, ali prihvatila je pravila igre. Nije, kaže, doživljavala druge djevojke kao konkurenciju.

icon-expand Kaja i Karlo i Anita Martinović, Savršeni podcast FOTO: RTL

"Kako će ti biti konkurencija netko tko je potpuno različit od tebe, i karakterno i fizički? Uvijek sam bila mirna. U slučaju da bi imao bolju konekciju s nekom drugom curom, ne bi mi bilo svejedno, bilo bi mi teško, ali prihvatila bih to", iskreno je rekla, pokazavši zavidnu razinu zrelosti. Njezin fokus bio je isključivo na odnosu koji gradi s Karlom, a ne na drami koja se odvijala oko nje.

Najveći test povjerenja: Noć bez kamera

Trenutak koji je za oboje bio jedan od najtežih dogodio se kada je Karlo odabrao Helenu za spoj koji je uključivao noćenje bez kamera. Iako su mnogi očekivali ljubomoru i dramu, Kaja je ponovno pokazala svoju smirenost. "Svejedno nema kamere, svejedno ga nisam znala toliko dobro i ne možeš biti sto posto siguran što će se tamo desiti", priznala je. Ipak, umjesto da se prepusti negativnim mislima, odlučila je vjerovati. "Nisam ni razmišljala, iskreno. Idem ja spavati, sutra se probudim, nek se vrati Helena i to je to. Ne želim ništa čuti, ništa znati."

icon-expand Karlo i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Karlo je otkrio da je taj spoj bio daleko od idiličnog. "Mi smo se na tom prespavancu posvađali, odmah instant", rekao je, objasnivši da su do njega došle priče kako se ljubio s drugim djevojkama iza kamera, što je odlučno negirao. Njegov povratak u vilu bio je obilježen umorom i frustracijom, a Kajin miran doček samo je potvrdio njezinu stabilnost.

Odluka srca i razuma