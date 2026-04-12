'Gospodin Savršeni' Karlo za RTL.hr otkrio je li razovarao s Helenom nakon svega: 'To je na njoj'

Karlo i Kaja, pobjednički par posljednje sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", u nedavnom su gostovanju u "Savršenom podcastu" otvorili dušu i publici pružili rijedak uvid u ono što se događalo kada se kamere ugase. Iako njihova ljubavna priča danas cvjeta, put do nje bio je popločan brojnim izazovima, strateškim igrama i emotivnim testovima. Par je iskreno progovorio o dinamici s ostalim djevojkama, trenucima ljubomore i povjerenju koje je bilo ključno za njihov opstanak.

Strateške igre i razotkrivanje karaktera

Život u vili s dvadesetak djevojaka koje se bore za naklonost istog muškarca zahtijeva ne samo strpljenje, već i određenu taktiku. Karlo je priznao kako je brzo shvatio da ponašanje djevojaka pred njim nije uvijek isto kao i ono u njihovom međusobnom odnosu. "Ti to ne znaš, jer nisi s njima cijelo vrijeme", objasnio je Karlo, otkrivši svoju metodu za procjenu karaktera. "Dođeš na koktel party i namjerno kreneš, ajmo reć', podbadati da vidiš tko će na koga reagirati. Tu puno stvari možeš vidjeti."

Kaja i Karlo i Anita Martinović, Savršeni podcast FOTO: RTL

Upravo ga je ta strategija navela da uoči razliku između djevojaka koje su "kalkulirale" što će reći i onih koje su bile iskrene. Kaja se, prema njegovim riječima, od početka isticala svojom opuštenošću i direktnošću. "Čim sam skužio kod nekih cura da prvo razmisle pa onda kažu, to po meni nije iskreno. Tu sam odmah napravio neki razmak", priznao je. Kaja je, s druge strane, bila jedna od rijetkih koja je "konstantno cijelo vrijeme bila ista" i nije negativno govorila o drugima, što je zadobilo njegovo puno povjerenje.

Noć koja je testirala sve

Jedan od najtežih trenutaka za Kaju, kako je sama priznala, bio je Karlov odlazak na noćenje s drugom kandidatkinjom, Helenom. Dok su ostale djevojke nagađale što se događa bez prisutnosti kamera, Kaja je odabrala drugačiji pristup. "Nisam ni razmišljala iskreno što će se dogoditi. Idem ja spavati, sutra se probudim, nek se vrati Helena i to je to. Ne želim ništa čuti, ništa znati", opisala je svoju reakciju, pokazavši zavidnu razinu mira i povjerenja. Karlo je objasnio da je odlazak s Helenom bio nužan kako bi u miru, daleko od kamera, mogli iskreno porazgovarati. "S njom sam znao gdje sam i što sam. To je bila jedna šansa da ja njoj objasnim kako stoji situacija", rekao je i dodao da su se na tom noćenju čak i posvađali. Priznao je da su ga mučile priče koje su kružile vilom, no odlučno je demantirao bilo kakve poljupce izvan kamera. "Vjeruj mi da mi ne bi palo na pamet ići se ljubiti s nekim van kamera. Doslovno pogledam nekoga malo drugačije, svi skuže i nastane drama."

Neočekivani počeci i čvrsta odanost

Iako je veza s Kajom od početka imala posebnu iskru, Karlo je otkrio da mu ona nije prva zapela za oko. "Maja je bila prva cura koju sam ja skužio od svih", priznao je, no, Kajina dosljednost i iskrenost brzo su ga osvojile. Za razliku od njega, Kaja nije imala dilema. Od samog početka bila je usredotočena isključivo na Karla i nije dopustila da joj pažnju odvuče drugi neženja, Petar. "Nisam imala te privlačnosti prema njemu. Sve bi uvijek stalo na nekakvom prijateljstvu", objasnila je svoju odanost Karlu. Ta njezina ustrajnost bila je jedna od ključnih osobina koje je Karlo cijenio. "Ona je pokazala od početka - mene on ne zanima i ja se neću predomisliti. I taj stav je imala cijelo vrijeme."

Konačna odluka: "S kim bih se bolje snašao?"

U samom finalu, kada je morao birati između Kaje i Helene, Karlo se našao pred teškom odlukom. Obje djevojke su mu bile drage, no presudio je jedan misaoni eksperiment. "Na kraju sam samo sagledao situaciju ovako: kao da smo sada vani, u nekoj drugoj državi, ne znamo ni jezik ni ništa. S kim bi se bolje snašao? I tu je ona daleko iznad", iskreno je objasnio Karlo. Shvatio je da u Kaji vidi životnu partnericu, osobu na koju se može osloniti u svakoj situaciji.

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL