Gospodin Savršeni Petar očaran Zagrebom – i Anastasijom! Fanovi oduševljeni: 'Zbog vas sam napravila Instagram'

Petar i njegova odabranica Anastasia Kaleb , koju je izabrao u finalu 'Gospodina Savršenog' , nedavno su započeli zajednički život u Zagrebu, a tu odluku opisali su kao jednu od najboljih koje su donijeli. Svoju sreću ne skrivaju, a posljednja objava na Petrovom Instagramu prikazuje ih u idiličnoj vožnji biciklima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Petar i Anastasia još su jednom oduševili fanovi koji vjerno prate njihove objave. "Prelijep par", "Kada kažem da sam zbog vas otvorila Instagram onda znate da me uvijek oduševite vašim sličicama", "Inspirativni", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.