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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Petar otputovao daleko od Hrvatske: javio se iz Libanona i pokazao djelić svoje nove avanture

Bivši Gospodin Savršeni Petar ovih je dana otputovao iz Hrvatske, a pratiteljima se javio iz Libanona

RTL.hr
11.08.2026 13:00

Petar je na društvenim mrežama podijelio fotografiju koja je odmah otkrila njegovu novu destinaciju. Na fotografiji se vidi pogled na prometnu ulicu i panoramu grada, a posebno je zanimljivo što je lokacija označena kao Beirut, Lebanon.

Petar stigao u Libanon

Čini se kako je Petar odlučio nakratko zamijeniti domaće ljetne prizore potpuno drugačijim okruženjem te se otisnuti na putovanje u jednu od najzanimljivijih zemalja Bliskog istoka.

Iako zasad nije otkrio puno detalja o svom putovanju, fotografijom je jasno dao naslutiti da se nalazi u Bejrutu, glavnom gradu Libanona.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od ljubavne priče do novih avantura

Petrova svakodnevica posljednjih je mjeseci bila poprilično dinamična. Nakon svega što se događalo u 'Gospodinu Savršenom', u kojem se borio za ljubav, sada je čini se vrijeme za nova iskustva i putovanja.

Jedno je sigurno – Petar je ovoga puta otišao prilično daleko, a fotografijom iz Bejruta zagolicao je znatiželju pratitelja. Ostaje vidjeti hoće li pokazati još detalja svoje libanonske avanture.

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