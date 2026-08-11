Gospodin Savršeni Petar otputovao daleko od Hrvatske: javio se iz Libanona i pokazao djelić svoje nove avanture

Petar je na društvenim mrežama podijelio fotografiju koja je odmah otkrila njegovu novu destinaciju. Na fotografiji se vidi pogled na prometnu ulicu i panoramu grada, a posebno je zanimljivo što je lokacija označena kao Beirut, Lebanon.
Petar stigao u Libanon
Čini se kako je Petar odlučio nakratko zamijeniti domaće ljetne prizore potpuno drugačijim okruženjem te se otisnuti na putovanje u jednu od najzanimljivijih zemalja Bliskog istoka.
Iako zasad nije otkrio puno detalja o svom putovanju, fotografijom je jasno dao naslutiti da se nalazi u Bejrutu, glavnom gradu Libanona.
Od ljubavne priče do novih avantura
Petrova svakodnevica posljednjih je mjeseci bila poprilično dinamična. Nakon svega što se događalo u 'Gospodinu Savršenom', u kojem se borio za ljubav, sada je čini se vrijeme za nova iskustva i putovanja.
Jedno je sigurno – Petar je ovoga puta otišao prilično daleko, a fotografijom iz Bejruta zagolicao je znatiželju pratitelja. Ostaje vidjeti hoće li pokazati još detalja svoje libanonske avanture.