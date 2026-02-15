Gospodin Savršeni Petar slavi rođendan! Nekoć je izgledao u potpunosti drugačije

Inače, Petar se bavi modelingom i rodom je iz Kragujevca, no trenutno živi u Dubaiju, a danas, 15. veljače slavi rođendan. Na samom vrhu popisa poželjnih osobina, Petar ne traži djevojku koja živi u oblacima, nego onu koja je svjesna svijeta oko sebe i ljudi koji je okružuju. Naglašava kako mu je iznimno važno da njegova buduća partnerica pokazuje empatiju i brigu za druge. "Volim djevojke koje su svjesne okoline u smislu da mare za ljude oko sebe", objašnjava Petar. S druge strane, ono što ga izrazito odbija su bahatost i nedostatak poštovanja. "Vrlo mi je bitno da nisu bahate i da poštuju druge ljude", odlučno tvrdi.

Iako cijeni ozbiljnost kada je riječ o karakteru, Petar otkriva da u vezi traži i opuštenost te dobru zabavu. Njegovu će pažnju privući djevojka koja se zna nasmijati i koja ima specifičan smisao za humor. "Volim zabavne i pomalo sarkastične djevojke. To mi je isto jako zanimljivo", priznao je Petar.

