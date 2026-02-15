Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Petar slavi rođendan! Nekoć je izgledao u potpunosti drugačije

Gospodin Savršeni Petar kroz godine je mijenjao imidž, ali jedno je ostalo isto – prepoznatljiv pogled i samouvjeren stav

RTL.hr
15.02.2026 09:00

Dok Gospodin Savršeni Petar danas nosi nešto dužu, ležerniju kosu koja mu daje dozu opuštenosti i mediteranskog šarma, ranije je bio vjeran izrazito kratkoj frizuri.

Jedno je sigurno – Petar zna nositi oba stila.

Anketa
Koja frizura Petru bolje stoji?

Voli cure koje nisu bahate

Inače, Petar se bavi modelingom i rodom je iz Kragujevca, no trenutno živi u Dubaiju, a danas, 15. veljače slavi rođendan. Na samom vrhu popisa poželjnih osobina, Petar ne traži djevojku koja živi u oblacima, nego onu koja je svjesna svijeta oko sebe i ljudi koji je okružuju. Naglašava kako mu je iznimno važno da njegova buduća partnerica pokazuje empatiju i brigu za druge. "Volim djevojke koje su svjesne okoline u smislu da mare za ljude oko sebe", objašnjava Petar. S druge strane, ono što ga izrazito odbija su bahatost i nedostatak poštovanja. "Vrlo mi je bitno da nisu bahate i da poštuju druge ljude", odlučno tvrdi.

Iako cijeni ozbiljnost kada je riječ o karakteru, Petar otkriva da u vezi traži i opuštenost te dobru zabavu. Njegovu će pažnju privući djevojka koja se zna nasmijati i koja ima specifičan smisao za humor. "Volim zabavne i pomalo sarkastične djevojke. To mi je isto jako zanimljivo", priznao je Petar.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: 'Savršeni Podcast' s Petrom

petar gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Jelena G. dobila divlju ružu, a Andrea ispala iz showa: 'Karlo nema ni ukusa ni stila'

Tuga i suze! Katarina ispala iz 'Gospodina Savršenog': 'Nisam ti dao ružu jer mislim da ne možemo biti više od prijatelja'

Petar iskreno poručio Katarini: 'Na prvom cocktail-partyju mi se nešto nije svidjelo kod tebe'

Andrea otvorila dušu Karlu! On poručio: 'Inače ne volim da cure puno pričaju, ali ovo mi je bilo čak ugodno'

Katarina za RTL.hr o ispadanju i Petru: 'Razočarao me'

Kakav vrući photoshooting! Djevojke pozirale sa Šimom: 'Ma nije to džentlmen - to je ženskaroš, daj ajde'