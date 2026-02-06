'Gospodin Savršeni' Petar u novom podcastu Anite Martinović otkrio je li mu Karlo konkurencija: 'Mi smo dva različita muškarca'

icon-close

U prvoj epizodi 'Savršenog Podcasta', voditeljica Anita Martinović ugostila je Petra, jednog od dvojice neženja iz nove sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni". Kroz opušten razgovor, koji je započeo uz kolačić i šale, Petar je otkrio brojne nepoznate detalje o svom životu, od trnovitog puta do uspjeha u svijetu modelinga, do toga kakvu djevojku zaista traži i što ga može odbiti na prvom spoju.

Prvi dojmovi iz vile: 'Nije to nešto normalno'

Ulazak u show za Petra je bio, kako sam kaže, "čudno i nenormalno iskustvo". Suočen s velikim brojem djevojaka koje su došle upoznati njega i drugog neženju Karla, isprva se osjećao zbunjeno. "Šetaš na koktel partyju i to je toliko djevojaka da ne znaš što reći. Svatko očekuje tvoj prvi govor, a ti si malo zbunjen jer se ne nalaziš u takvoj situaciji svakodnevno", priznao je Petar, dodajući kako mu je imponirala činjenica da su sve te žene tamo upravo zbog njih dvojice.

Naglasio je kako je prvi dojam izuzetno važan, ali i da se često promijeni kada se osoba bolje upozna kroz razgovor. Osvrnuo se i na odnos s Karlom, drugim Gospodinom Savršenim. Iako bi mnogi očekivali rivalstvo, Petar tvrdi da su bili sve samo ne konkurencija. "Mi smo dva različita muškarca, iz različitih svjetova. On se bavi sportom, ja modelingom. Bili smo jedan drugome podrška i više je bilo prijateljstva nego konkurencije", objasnio je, otklonivši sumnje da bi se mogli posvađati oko iste djevojke.

Od branja malina do svjetskih modnih pisti

Petrov put do naslovnica i modnih pista bio je sve samo ne tipičan. Kao tinejdžer, radio je razne poslove kako bi zaradio za džeparac, od rada u baru do branja malina. "Probao sam sve i svašta. Uvijek sam htio biti koristan i nešto raditi", prisjetio se. Pod utjecajem starijeg brata upisao je IT fakultet, no život je za njega imao druge planove. Prijavio se na natjecanje za kralja i kraljicu mature, gdje ga je u žiriju zapazio njegov sadašnji agent. Pobjeda mu je donijela ugovor s modnom agencijom i poziv za Milano. Iako je u početku odbijao ponude zbog fakulteta, na nagovor brata odlučio je dati manekenstvu priliku na godinu dana. Ta jedna godina pretvorila se u desetljeće uspješne karijere koja ga je odvela u sve kutke svijeta, od Kine i Meksika do modnih metropola Europe. U međuvremenu je napustio IT i završio studij marketing menadžmenta, što danas smatra odličnom odlukom koja se nadopunjuje s njegovom karijerom.

Život u Dubaiju i nošenje s predrasudama

Posljednje dvije godine Petar je živio na relaciji Kragujevac–Dubai. Opisao je život u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao potpuno drugačiji od onog na Balkanu. Ljetne vrućine tjeraju ljude u klimatizirane prostore, a društveni život se svodi na hotele i trgovačke centre, dok su kontakti i umrežavanje ključ uspjeha. Kao uspješan model, često se suočava s predrasudama. "Na prvi pogled vjerojatno izgledam nadobudno i umišljeno. Svjestan sam toga. Ljudi te vide i odmah stvore mišljenje, a neki ti zbog toga ni ne pruže priliku da te upoznaju", iskreno je priznao. Ipak, ističe kako se s vremenom naučio nositi s tim, shvativši da se ne može svidjeti svima i da je najvažnije ostati profesionalan.

Brat kao stup podrške i obiteljske vrijednosti

Obitelj mu je, kaže, iznimno važna, a poseban odnos ima sa šest godina starijim bratom koji mu je oduvijek bio uzor i najveća podrška. "On je moj 'emergency contact'. Što god da treba, znam da bi se uvijek javio", rekao je.

