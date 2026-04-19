'Gospodin Savršeni' Petar za RTL.hr otkrio zašto Monika nije bila ta i jesu li danas u kontaktu

Ljubavna priča Anastasije i Petra, para koji je osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni", i dalje intrigira javnost. Gostujući u "Savršenom podcastu", par se osvrnuo na svoj put, od prvih iskri do života nakon showa, no jedno je Petrovo priznanje posebno iznenadilo. U iskrenom razgovoru otkrio je kako je poljubac s drugom finalisticom, Monikom, zapravo bio ključan trenutak koji je potvrdio njegove osjećaje prema Anastasiji.

Neočekivani rasplet u finalu

Iako su gledatelji svjedočili snažnoj kemiji između Petra i Anastasije, put do konačne odluke nije bio jednostavan. Petar je u showu gradio odnos i s Monikom, s kojom je stigao do samog finala. Priznao je da je odnos s njom tekao postepeno i bio ispunjen poštovanjem, ali da je uvijek nešto nedostajalo. "I s Monikom je bilo lijepo, ona je super djevojka i nemam ništa loše za reći, ali s Anastasijom je to bio totalno drugačiji svijet, drugačije emocije i drugačije sjećanje", objasnio je Petar i dodao kako je većinu odluke donio i prije samog finalnog dana. "Ja sam već tu znao", priznao je.

No, trenutak koji je mnogima ostao u sjećanju jest poljubac s Monikom, koji se dogodio netom prije konačnog odabira. Voditeljicu Anitu Martinović je zanimalo kako objašnjava taj potez s obzirom na to da je već bio siguran u svoje osjećaje.

Poljubac koji je sve potvrdio

Petar je iznenadio odgovorom, opisujući poljubac kao "posljednji korak" kojim je želio i sebi i Moniki potvrditi da između njih nema onog pravog "klika". "Mislim da smo i ja i ona to vidjeli kao neki zadnji korak da potvrdimo ima li tu uopće nečega. Mislim da smo s obje strane znali da je to to, da je to više drugačiji odnos nego nešto više od toga", rekao je.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na konstataciju voditeljice da je poljubac s drugom ženom zapravo učvrstio njegovu odluku o Anastasiji, Petar se složio, iako je svjestan kako to može zvučati. "Koliko god toksično zvučalo, tako je", priznao je. "Moramo biti svjesni da ovo nije realnost. Ovo je show koji se zove 'Gospodin Savršeni' gdje su dvije finalistice. S Monikom je sve nekako polako teklo, staloženo, ali nikad se nije dogodio taj klik kao s Anastasijom." Otkrio je i kako danas više nisu u kontaktu. Anastasia je sa svoje strane pokazala veliko razumijevanje. Iako joj, kako kaže, nije bilo ugodno vidjeti taj poljubac, bila je svjesna pravila showa. "Naravno da mi nije bilo ugodno, ali prihvatiš da je to show. Mi smo fokusirani na našu sadašnjost i budućnost, a to smo ostavili iza sebe kao predivno iskustvo", objasnila je.

Poštovanje prema svim djevojkama

Petar je iskoristio priliku i da pohvali sve djevojke koje su sudjelovale u showu, naglašavajući da su prošle kroz izuzetno zahtjevno i neobično iskustvo. "Mislim da svakoj djevojci treba dati pljesak i poštovati je jer to nije nešto normalno. Dvadeset djevojaka u jednoj kući, puno različitih ličnosti i emocija na malom prostoru. Ne treba svaku odluku shvaćati preozbiljno", zaključio je Petar, ističući kako je zahvalan na iskustvu koje mu je na kraju donijelo pravu ljubav.

Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL