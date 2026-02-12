Gospodin Savršeni povrijedio osjećaje jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Bio si neugodan'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' situacija se u jednom trenutku zakomplicirala. Naime, dogodio se trenutak koji je sve iznenadio, a reakcije su bile podijeljene. Gospodin Savršeni našao se u nezgodnoj poziciji, što je jednoj kandidatkinji posebno zasmetalo.

Kasnije, tijekom privatnog razgovora, Savršeni je pokušao objasniti svoju reakciju. "Oprosti, vjerujem da sam te možda učinio nervoznom", priznao je, a ona nije skrivala svoje osjećaje, rekavši: "Malo si bio neugodan". Savršeni je, pak, objasnio kako je to bila reakcija koju nije mogao kontrolirati jer mu je bilo žao i smatrao je da situacija nije bila u redu.

