Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni povrijedio osjećaje jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Bio si neugodan'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' dogodit će se jedna neočekivana situacija

RTL.hr
12.02.2026 07:00

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' situacija se u jednom trenutku zakomplicirala. Naime, dogodio se trenutak koji je sve iznenadio, a reakcije su bile podijeljene. Gospodin Savršeni našao se u nezgodnoj poziciji, što je jednoj kandidatkinji posebno zasmetalo.

Kasnije, tijekom privatnog razgovora, Savršeni je pokušao objasniti svoju reakciju. "Oprosti, vjerujem da sam te možda učinio nervoznom", priznao je, a ona nije skrivala svoje osjećaje, rekavši: "Malo si bio neugodan". Savršeni je, pak, objasnio kako je to bila reakcija koju nije mogao kontrolirati jer mu je bilo žao i smatrao je da situacija nije bila u redu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Nuša i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' vole se javno: 'Najbolje prijateljice u vili'

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Manuela za RTL.hr nakon što ju je Petar izbacio iz 'Gospodina Savršenog': 'Bila sam zbunjena'

Tko je Maša iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna crnka iz BiH zaljubila se u Petra

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'

ANKETA Vidite li snažnu kemiju između Ive i Karla?