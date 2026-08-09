Gospodin Savršeni Šime Elez odgovorio na pitanje je li ponovno zaljubljen: 'A što bismo se lagali...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' i jedan od najpoželjnijih domaćih šarmera, Šime Elez, dao je veliki intervju za magazin i portal Story.hr, u kojem je iskreno progovorio o svom privatnom životu, novim emocijama te velikim promjenama koje su obilježile proteklo razdoblje.
'Promijenila se samo zadnja brojka na kalendaru'
Na pitanje o tome kako stoji po pitanju ljubavi ovoga ljeta, s obzirom na to da je prošle godine izjavio kako je ljeti posebno zaljubljiv, Šime je iznenadio svojim odgovorom i ponovno raspalio maštu javnosti.
"Pa, u odnosu na prošlu godinu, promijenila se samo zadnja brojka na kalendaru. A što bismo se lagali...", poručio je tajnovito Šime, dajući do znanja da su ljetne čari i emocije i dalje prisutne u njegovu životu.
Medijska prisutnost kao 'novo normalno'
Osim o ljubavnom statusu, Šime se osvrnuo i na prekid gotovo jednogodišnje veze s Majom Šuput, za koji se doznalo prije dva mjeseca i o kojemu se danima nije prestajalo pisati.
Odgovarajući na pitanje je li mu se život nakon svega vratio u kakvu-takvu normalu, Šime je priznao da se jednostavnije prilagodio novim okolnostima. Istaknuo je kako mu je medijska prisutnost postala 'novo normalno' u posljednje dvije godine te da je prihvatio činjenicu da ga ljudi prepoznaju gdje god se pojavi na ulici.