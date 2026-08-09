Gospodin Savršeni Šime Elez odgovorio na pitanje je li ponovno zaljubljen: 'A što bismo se lagali...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' i jedan od najpoželjnijih domaćih šarmera, Šime Elez , dao je veliki intervju za magazin i portal Story.hr , u kojem je iskreno progovorio o svom privatnom životu, novim emocijama te velikim promjenama koje su obilježile proteklo razdoblje.

Na pitanje o tome kako stoji po pitanju ljubavi ovoga ljeta, s obzirom na to da je prošle godine izjavio kako je ljeti posebno zaljubljiv, Šime je iznenadio svojim odgovorom i ponovno raspalio maštu javnosti.

"Pa, u odnosu na prošlu godinu, promijenila se samo zadnja brojka na kalendaru. A što bismo se lagali...", poručio je tajnovito Šime, dajući do znanja da su ljetne čari i emocije i dalje prisutne u njegovu životu.