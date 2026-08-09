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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Šime Elez odgovorio na pitanje je li ponovno zaljubljen: 'A što bismo se lagali...'

Omiljeni 'Gospodin Savršeni' u velikom intervjuu progovorio je o novoj ljubavi i medijskoj pažnji koja ga neprestano prati

RTL.hr
09.08.2026 08:00

Bivši 'Gospodin Savršeni' i jedan od najpoželjnijih domaćih šarmera, Šime Elez, dao je veliki intervju za magazin i portal Story.hr, u kojem je iskreno progovorio o svom privatnom životu, novim emocijama te velikim promjenama koje su obilježile proteklo razdoblje.

'Promijenila se samo zadnja brojka na kalendaru'

Na pitanje o tome kako stoji po pitanju ljubavi ovoga ljeta, s obzirom na to da je prošle godine izjavio kako je ljeti posebno zaljubljiv, Šime je iznenadio svojim odgovorom i ponovno raspalio maštu javnosti.

"Pa, u odnosu na prošlu godinu, promijenila se samo zadnja brojka na kalendaru. A što bismo se lagali...", poručio je tajnovito Šime, dajući do znanja da su ljetne čari i emocije i dalje prisutne u njegovu životu.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Medijska prisutnost kao 'novo normalno'

Osim o ljubavnom statusu, Šime se osvrnuo i na prekid gotovo jednogodišnje veze s Majom Šuput, za koji se doznalo prije dva mjeseca i o kojemu se danima nije prestajalo pisati.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Ivana Ivanovic - Pixsell

Odgovarajući na pitanje je li mu se život nakon svega vratio u kakvu-takvu normalu, Šime je priznao da se jednostavnije prilagodio novim okolnostima. Istaknuo je kako mu je medijska prisutnost postala 'novo normalno' u posljednje dvije godine te da je prihvatio činjenicu da ga ljudi prepoznaju gdje god se pojavi na ulici.

šime elez gospodin savršeni rtlhr
Gospodin Savršeni

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