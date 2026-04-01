Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Šime i Maja Šuput ukrali sve poglede na reviji! Nisu skidali ruke jedno s drugog

Maja Šuput i Šime Elez privukli su veliku pažnju svojim dolaskom na reviju

01.04.2026 09:53

Na petom izdanju modne platforme #ModernA, koje se u ponedjeljak navečer održalo u Zadru, među uzvanicima su se posebno istaknuli jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput (46), i Šime Elez (27), kojeg publika poznaje iz reality emisije 'Gospodin Savršeni'. Par nije skrivao bliskost te je Šime cijelo vrijeme bio uz nju.

Šime Elez i Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je tijekom ljeta 2025. godine na snimanju spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', a ubrzo se pretvorila u jednu od najpraćenijih romansi na domaćoj sceni. Unatoč čestim medijskim napisima, par od samog početka pokazuje da ih razlika u godinama ne opterećuje.

Par često i putuje. Novu su godinu dočekali su na Baliju, Valentinovo su proveli u Parizu, a nedavno su boravili i u Toscani, gdje su razgledavali znamenitosti i uživali u lokalnoj kuhinji.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

