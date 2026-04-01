Gospodin Savršeni Šime i Maja Šuput ukrali sve poglede na reviji! Nisu skidali ruke jedno s drugog

Na petom izdanju modne platforme #ModernA, koje se u ponedjeljak navečer održalo u Zadru, među uzvanicima su se posebno istaknuli jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput (46), i Šime Elez (27), kojeg publika poznaje iz reality emisije 'Gospodin Savršeni' . Par nije skrivao bliskost te je Šime cijelo vrijeme bio uz nju.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je tijekom ljeta 2025. godine na snimanju spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', a ubrzo se pretvorila u jednu od najpraćenijih romansi na domaćoj sceni. Unatoč čestim medijskim napisima, par od samog početka pokazuje da ih razlika u godinama ne opterećuje.

Par često i putuje. Novu su godinu dočekali su na Baliju, Valentinovo su proveli u Parizu, a nedavno su boravili i u Toscani, gdje su razgledavali znamenitosti i uživali u lokalnoj kuhinji.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.