Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Gospodin Savršeni Šime uživa na jugu Jadrana, a svoje pratitelje na društvenim mrežama počastio je nizom fotografija.

"A gdje je ta koju ljubiš?", "Tko te je slikao?", "Uživajte. Vidjela sam u Vela Luci izdaleka", "Uživaj u životu", komentirali su njegovi pratitelji.

Inače, Šime se nedavno u splitskom klubu družio s Barbarom s kojom se sprijateljio u 'Gospodinu Savršenom'. "Smile for me lil' gangsta, danas imamo istu frizuru", napisao je Šime i podijelio zajedničku fotografiju.