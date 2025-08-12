Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Šime uživa u odmoru na hrvatskoj obali

RTL.hr
12.08.2025 08:57

Gospodin Savršeni Šime uživa na jugu Jadrana, a svoje pratitelje na društvenim mrežama počastio je nizom fotografija. 

"A gdje je ta koju ljubiš?", "Tko te je slikao?", "Uživajte. Vidjela sam u Vela Luci izdaleka", "Uživaj u životu", komentirali su njegovi pratitelji. 

Inače, Šime se nedavno u splitskom klubu družio s Barbarom s kojom se sprijateljio u 'Gospodinu Savršenom'. "Smile for me lil' gangsta, danas imamo istu frizuru", napisao je Šime i podijelio zajedničku fotografiju.

Šime i Barbara, Gospodin Savršeni
Šime i Barbara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Šime je ovoga ljeta vrlo aktivan - prvo je na nekoliko lokacija viđen s glazbenicom Majom Šuput. 

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

POGLEDAJTE INTERVJU S MARINELOM U PODCASTU 'SPILL THE TEA':

šime elez gospodin savršeni ljetovanje
Gospodin Savršeni

Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

Gospodin Savršeni

Laura iz 'Gospodina Savršenog' raspametila Instagram vrućim izdanjem, nikog nije ostavila ravnodušnim

Moglo bi te zanimati

Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'

Nakon ture po Jadranu, 'Gospodin Savršeni' Šime javio se iz Splita: Evo čime se bavi

Miloš i Šime dobili su konkurenciju - Slovenca Borisa iz 'Love Islanda': Tko je vaš favorit?

Šime nakon prisnih fotografija s Majom Šuput iskreno o ljetnim romansama: 'Sve je to dio ljeta na moru'

Prva reakcija Šime za RTL.hr na prisne fotografije s Majom Šuput! 'Želim da vam svima bude kao meni'

Miloš otkrio što misli o suradnji Šime i Maje Šuput: 'Vrh je!'