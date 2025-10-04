'Gospodin Savršeni' Šime slavi 27. rođendan! Za RTL.hr otkrio sprema li mu Maja iznenađenje

'Gospodin Savršeni' Šime Elez danas slavi 27. rođenda. Iako nije htio otkriti koji mu je datum rođenja, mi smo nakon nekog vremena to ipak doznali, a sada nam je otkrio svoje planove.
Slavite 27. rođendan, kakav je osjećaj kada cijela nacija, zbog viralnog videa, ipak zna vaš datum rođenja?
Hahaha, vjerujem da su do sada i zaboravili. Pravo je vrijeme da ih podsjetim, zar ne? Šalim se, naravno, rođendan kao i svaki drugi; obitelj, prijatelji, dobar provod i lijepe uspomene.
Planirate li slavlje, nešto po uzoru na Maju Šuput?
Planiram, ali ne baš kao Majino. Mislim da će moj biti mrvicu mirniji.
Sprema li vam Maja kakvo iznenađenje?Jeste li tip koji inače voli iznenađenja za rođendan?
Kada bih ja znao za to, onda više i ne bi bilo iznenađenje. Pa svi ih volimo, nisam li pravu?
Koji rođendan dosad posebno pamtite i zašto?
Od svih proslava rođendana, izdvojio bih onu na Rodosu, proslavu 26. rođendana. Ne znam je li do ljudi, okoline, lokacije ili cjelokupnog ugođaja, ali nešto je bilo čarobno u toj priči.
Koliko vam se život promijenio u posljednjih godinu dana, možete li reći da je 26. za vas bila prekretnica?
Da moram opisati, ne znam odakle bih krenuo. Definitivno prekretnica i stalno se nešto novo događa. Trudim se prilagoditi tim situacijama, ali rekao bih da sam u suštini ostao svoj.
Gdje se vidite do tridesete - imate li kakvu projekciju?
Ne volim puno pričati o željama i planovima, ali imam ih. Imam i jasno zacrtane ciljeve. Na meni je da sada radim na njima i ostvarim ih, korak po korak. Živi bili pa vidjeli.