'Gospodin Savršeni' Šime slavio 27. rođendan u rodnom Splitu, a svi su gledali samo u nju!

Šime Elez, zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', proslavio je 27. rođendan uz glamur, glazbu i Maju Šuput! Slavlje se održalo u splitskom Central Beach Clubu, a prema objavama na Šiminom Instagramu, atmosfera je bila vatrena. Ipak, svi pogledi bili su usmjereni prema Maji i Šimi, koji su veći dio večeri proveli zajedno. Atmosferu na proslavi dodatno je zapalio Joško Čagalj Jole, koji se odazvao pozivu slavljenika i, naravno, uzeo mikrofon! Hitovi su se redali, gosti su plesali na stolicama, a sudeći prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, bilo je to slavlje za pamćenje.Njihove zajedničke fotke govore više od riječi.