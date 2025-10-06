Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni' Šime slavio 27. rođendan u rodnom Splitu, a svi su gledali samo u nju!

Na Šiminom rođendanu u Splitu slavila je i Maja Šuput, a fotke koje je objavio sve govore

RTL.hr
06.10.2025 09:57

Šime Elez, zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', proslavio je 27. rođendan uz glamur, glazbu i Maju Šuput! Slavlje se održalo u splitskom Central Beach Clubu, a prema objavama na Šiminom Instagramu, atmosfera je bila vatrena. Ipak, svi pogledi bili su usmjereni prema Maji i Šimi, koji su veći dio večeri proveli zajedno. Atmosferu na proslavi dodatno je zapalio Joško Čagalj Jole, koji se odazvao pozivu slavljenika i, naravno, uzeo mikrofon! Hitovi su se redali, gosti su plesali na stolicama, a sudeći prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, bilo je to slavlje za pamćenje.Njihove zajedničke fotke govore više od riječi. 

gospodin savršeni voyo šime elez maja šuput šime i maja
Gospodin Savršeni

ESKLUZIVNO Uhvaćeni! Šime Elez i Maja Šuput zagrljeni u Splitu nakon njegove rođendanske proslave

Gospodin Savršeni

Maja Šuput čestitala Šimi rođendan: 'Ostani ovakav kakav jesi. Imati tebe pored sebe je blagoslov'

Moglo bi te zanimati

Maja Šuput čestitala Šimi rođendan: 'Ostani ovakav kakav jesi. Imati tebe pored sebe je blagoslov'

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pridružio se viralnom trendu i podijelio emotivnu poruku mlađem sebi: 'Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran'

'Gospodin Savršeni' Šime slavi 27. rođendan! Za RTL.hr otkrio sprema li mu Maja iznenađenje

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' preselila u novi stan u Požegi. Nije sve prošlo glatko: 'Zamisli, seliš se, a lift se renovira'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' opušta se u jacuzziju! S fanovima podijelio vruće fotke: 'Nije tebi loše'

Maida iskreno o svom pojavljivanju na billboardu u New Yorku: 'Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti'