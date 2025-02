Gospodin Savršeni Šime za RTL.hr o incidentu s Laurom: 'Nisam bio svjestan do koje mjere je spremna ići'

Jesi li očekivao da bi njezina ljubomora mogla toliko eskalirati? Priznajem da nisam. Niti sam bio svjestan do koje mjere je spremna ići da privuče pažnju.

Zašto joj nisi dao ružu, je li incident razlog?

Incident je samo kap koja je prelila čašu, razlog je njeno ponašanje tijekom cijele večeri. Da nije prolila Marinu i mene, dobila bi i moju ružu.

Koliko te povrijedilo njezino ponašanje?

Nije me povrijedilo, bilo mi je iskreno žao, jer znam da može puno više i puno bolje od toga. Te je večeri napravila glupost. Svi zaslužujemo drugu priliku.

Misliš li da si mogao učiniti nešto više da je smiriš?

Da, mogao sam cijelu večer provesti samo s njom, mislim da bi je to zadovoljilo. Međutim, to nije bila opcija, niti bih na to pristao.

Laura je komentirala kako njoj pričaš jedno, a radiš drugo, koji je tvoj komentar na to?

Ne znam na što je aludirala.

Kako to da si odlučio poljubiti Anu?

Sve se poklopilo, s Anom je i najobičniji trenutak romantičan. Nisam više htio odgađati.

